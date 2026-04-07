Τι μπορεί να προκαλέσει στο σώμα η εκτίναξη από ένα μαχητικό αεροσκάφος -«Στιγμιαία δύναμη 10 έως 20 G» [βίντεο] - iefimerida.gr

Τη «βίαιη» πραγματικότητα της εκτίναξης από ένα F-15, που βίωσαν οι δύο Αμερικανοί πιλότοι στο Ιράν, περιέγραψε βετεράνος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.



Μιλώντας στη NYP, o Μάθιου «Γουίζ» Μπάκλεϊ αποκάλυψε ότι τη στιγμή της εκτίναξης από το πιλοτήριο του μαχητικού αεροσκάφους, το σώμα δέχεται «στιγμιαία δύναμη 10 έως 20 G﻿», την οποία «κανένας άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για να αντέχει».

Η «δύναμη G» (G-force) είναι η επιτάχυνση που δέχεται ένα σώμα, η οποία γίνεται αισθητή ως βάρος, και εκφράζεται ως πολλαπλάσιο της επιτάχυνσης της βαρύτητας της Γης.

Το 1g θεωρείται η φυσιολογική βαρύτητα, ενώ υψηλές τιμές (π.χ. >5g) προκαλούν σοβαρές φυσιολογικές επιπτώσεις.

Όπως μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ο Μπάκλεϊ, όταν τα αεροπλάνα τους καταρρίφθηκαν την περασμένη εβδομάδα πάνω από το Ιράν, οι δύο πιλότοι έκαναν «μια αρκετά σκληρή επιλογή: είτε να πεθάνουν είτε να εκτοξευθούν».

Βγαλμένες αρθρώσεις, τραυματισμοί στη σπονδυλική στήλη και ακρωτηριασμένα πόδια

Ο Μπάκλεϊ υπηρέτησε ως πιλότος σε F-18 Hornets σε 44 πολεμικές αποστολές κατά τη διάρκεια δύο αποστολών στο Ιράκ. Ο βετεράνος στρατιωτικός εξήγησε ότι, στην περίπτωση αναγκαστικής εκτίναξης από το αεροσκάφος, όπως στα F-15 στο Ιράν, το σώμα του πιλότου θα πρέπει να είναι σε πολύ συγκεκριμένη θέση - σενάριο όμως για το οποίο δεν υπάρχει ουσιαστική εκπαίδευση.

Ο πιλότος περιέγραψε τη στιγμή της εκτίναξης ως «βόλτα με πύραυλο», όπου το σώμα δέχεται πίεση ίση με ανέμους 804.67 χλμ. την ώρα - «συνταγή για καταστροφή» αν το σώμα δεν βρίσκεται στην τέλεια θέση.

«Αν κάποιο από τα άκρα του πιλότου είναι έστω και λίγο χαλαρό, μπορεί να υποστεί τραυματισμό από το τράνταγμα, που μπορεί να του βγάλει ακόμα και τα χέρια», προειδοποίησε ο Μπάκλεϊ.

Η διαδικασία διαρκεί δευτερόλεπτα και απαιτεί ένα τρομακτικό επίπεδο ακρίβειας, αλλά ο Μπάκλεϊ είπε ότι οι αεροπόροι «δεν εκπαιδεύονται» γι' αυτό.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Ιράκ, στις πρώτες μέρες των αερομαχιών, ορισμένοι στρατιώτες έχαναν τα πόδια ή τα πέλματά τους «επειδή κολλούσαν στο θόλο ή στα πεντάλ του πηδαλίου», όταν ενεργοποιούνταν η εκτίναξη.

Επίσης, όπως εξήγησε, η συμπίεση από την ίδια την εκτίναξη μπορεί να προκαλέσει βλάβες, όπως τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη.

Σύμφωνα με τον Μπάκλεϊ, στις στρατιωτικές ακαδημίες υπάρχει κάτι σαν ένα «βάναυσο» εκπαιδευτικό κάθισμα - αλλά ωχριά σε σύγκριση με «την πραγματική εκτίναξη».

«Ο στρατός ορίζει μια επιτυχημένη εκτίναξη όταν ο πιλότος τραβήξει τη λαβή, ανοίξει ο θόλος, εκτιναχθεί από το κάθισμα και ανοίξει το αλεξίπτωτο. Όχι όμως και το αν επιζήσει ο πιλότος», είπε χαρακτηριστικά ο Μπάκλεϊ.

Σύμφωνα με τον βετεράνο, όλα αυτά λειτούργησαν επιτυχώς στην περίπτωση των δύο στρατιωτικών στο Ιράν, αποδίδοντας τη διάσωσή τους σε θεϊκή παρέμβαση.