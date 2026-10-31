Τι κρίνουν, τελικά, οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις ΗΠΑ διεξάγονται οι ενδιάμεσες εκλογές, όπως κάθε τέσσερα χρόνια, πάντα ακριβώς στη μέση μεταξύ δύο προεδρικών εκλογών.

Οι ψηφοφόροι, όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, αποφασίζουν ποιος θα τους εκπροσωπήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία, τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Σε ορισμένες πολιτείες, οι εκλογές καθορίζουν επίσης ποιος θα γίνει κυβερνήτης.

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Οι ενδιάμεσες εκλογές είναι συχνά ένα δημοψήφισμα για τον πρόεδρο και το κόμμα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εξουσία. Επί του παρόντος, τα ποσοστά αποδοχής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Οι ψηφοφόροι σε όλη τη χώρα εκλέγουν τα 435 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Κάθε εκπρόσωπος αντιπροσωπεύει μια περιφέρεια, η οποία διαιρείται με βάση την πυκνότητα του πληθυσμού. Έτσι, σχετικά μεγάλες σε έκταση πολιτείες όπως το Ουαϊόμινγκ, με χαμηλό πληθυσμό, έχουν μόνο μία έδρα στη Βουλή. Το Νιου Τζέρσεϊ, μια σημαντικά μικρότερη πολιτεία από άποψη έκτασης αλλά με μεγαλύτερο πληθυσμό, έχει 12 έδρες. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται για διετή θητεία. Αντίθετα, η θητεία ενός γερουσιαστή των ΗΠΑ είναι έξι χρόνια.

Η Γερουσία, το άλλο σώμα του Κογκρέσου, έχει 100 έδρες, δύο για καθεμία από τις 50 πολιτείες, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Περίπου το ένα τρίτο των εδρών εκλέγεται κάθε δύο χρόνια. Στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές, οι Αμερικανοί ψηφίζουν για 35 έδρες στη Γερουσία.

Επιπλέον, οι ψηφοφόροι σε 36 πολιτείες εκλέγουν τον κυβερνήτη τους. Η θητεία είναι συνήθως τέσσερα χρόνια. Στις ΗΠΑ, πολλές αποφάσεις λαμβάνονται σε επίπεδο πολιτείας, από το δικαίωμα στην άμβλωση και τα ζητήματα εκπαίδευσης έως τη διεξαγωγή όλων των εκλογών. Επομένως, το αν οι Δημοκρατικοί ή οι Ρεπουμπλικάνοι είναι υπεύθυνοι σε μια πολιτεία κάνει σημαντική διαφορά στη ζωή των κατοίκων της.

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Οι Ρεπουμπλικάνοι του Προέδρου Τραμπ, κατέχουν επί του παρόντος την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Ωστόσο, το προβάδισμά τους είναι οριακό. Η Βουλή των Αντιπροσώπων αποτελείται επί του παρόντος από 218 Ρεπουμπλικάνους, 214 Δημοκρατικούς και έναν ανεξάρτητο γερουσιαστή που συνήθως ψηφίζει με τους Ρεπουμπλικάνους. Δύο θέσεις είναι κενές.

Η Γερουσία έχει επί του παρόντος 53 Ρεπουμπλικάνους και 45 Δημοκρατικούς, καθώς και δύο ανεξάρτητους γερουσιαστές που συνήθως ψηφίζουν με τους Δημοκρατικούς. Εάν η ψηφοφορία στη Γερουσία καταλήξει σε ισοπαλία 50-50, ο Αντιπρόεδρος έχει την αποφασιστική ψήφο. Επί του παρόντος, ο Αντιπρόεδρος του Τραμπ, Ρεπουμπλικάνος Τζ. Ντ. Βανς, καθορίζει την ισορροπία δυνάμεων.

