Τι και πώς έφαγαν οι αστροναύτες του Artemis II στο διάστημα -Οι καυτερές σάλτσες και οι λιχουδιές - iefimerida.gr

Οι αστροναύτες του Artemis II πραγματοποίησαν μια ιστορική αποστολή γύρω από τη Σελήνη, ταξιδεύοντας πιο μακριά από κάθε άλλο πλήρωμα στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Το πλήρωμα – Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover και Jeremy Hansen – απόλαυσε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μια ιδιαίτερα πλούσια γκάμα γευμάτων, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του διαστημόπλοιου Orion.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χωρίς ψυγείο και δυνατότητα ανεφοδιασμού, η NASA επέλεξε 189 διαφορετικά είδη τροφίμων που παραμένουν ασφαλή, σταθερά στο ράφι και εύκολα στην προετοιμασία και κατανάλωση, χωρίς να δημιουργούν ψίχουλα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στο μικροπεριβάλλον του σκάφους.

Τρία γεύματα την ημέρα, όπως στη Γη

Οι αστροναύτες ακολούθησαν το συνηθισμένο πρόγραμμα: πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Στο πρωινό ξεχώρισαν επιλογές όπως ροφήματα σοκολάτας, βανίλιας ή φράουλας, λουκάνικα και γκρανόλα με μύρτιλα. Για τα κύρια γεύματα, το μενού περιλάμβανε πιάτα όπως κις λαχανικών, μοσχαρίσιο brisket μπάρμπεκιου, κουσκούς με ξηρούς καρπούς, σαλάτα μάνγκο, μπρόκολο ογκρατέν, πικάντικα φασολάκια, μακαρόνια με τυρί, τροπική φρουτοσαλάτα, κολοκύθα butternut και κουνουπίδι. Συνολικά, το πλήρωμα είχε στη διάθεσή του και 58 τορτίγιες για μεγαλύτερη ευελιξία.

Οι αστροναύτες του Artemis II (από αριστερά, Reid Wiseman, Jeremy Hansen, Christina Koch και Victor Glover) συγκεντρώνονται για μια συνέντευξη καθ’ οδόν προς τη Σελήνη, το Σάββατο 4 Απριλίου 2026 / Φωτογραφία: NASA μέσω AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποτά για ενυδάτωση και ενέργεια

Πέρα από το άφθονο νερό, οι αστροναύτες είχαν πρόσβαση σε περισσότερα από 10 διαφορετικά ροφήματα, ανάμεσά τους καφές, πράσινο τσάι, λεμονάδα, μηλίτης μήλου και κακάο. Σύμφωνα με υπολογισμούς της NASA, χρειάστηκαν συνολικά 43 φλιτζάνια καφέ για να διατηρήσουν την απόδοσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής. Κάθε μέλος του πληρώματος είχε δικαίωμα σε δύο αρωματικά ροφήματα ημερησίως, πέρα από το απλό νερό.

Γλυκές απολαύσεις και ενισχυτικά γεύσης

Για να κρατήσουν ψηλά τη διάθεσή τους, οι αστροναύτες είχαν πολλές γλυκές επιλογές: πουτίγκα, μπισκότα, σοκολάτα, κέικ, αμύγδαλα με επικάλυψη καραμέλας και cobbler. Επιπλέον, μπορούσαν να εμπλουτίσουν τα γεύματά τους με σιρόπι σφενδάμου, φυστικοβούτυρο, μαρμελάδα φράουλα, μέλι, κανέλα ή βούτυρο αμυγδάλου, προσθέτοντας έτσι ποικιλία και επιπλέον γεύση.

H θέα της Γης πίσω από τη Σελήνη κατά τη διάρκεια σεληνιακής υπέρπτησης, όπως την κατέγραψε το πλήρωμα του Artemis II / Φωτογραφία: NASA μέσω AP

Οι πέντε καυτερές σάλτσες που «έκαψαν» το διάστημα

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του μενού ήταν οι πέντε διαφορετικές καυτερές σάλτσες που συνόδευαν το πλήρωμα στο ταξίδι του γύρω από τη Σελήνη. Στο διάστημα, η μικροβαρύτητα προκαλεί μετατόπιση υγρών στο σώμα που μειώνει την αίσθηση της γεύσης, γι’ αυτό η προσθήκη καυτερών συστατικών βοηθά να αναδειχθούν οι γεύσεις. Οι αστροναύτες δεν αποκάλυψαν τις ακριβείς μάρκες, ωστόσο η παρουσία τους προκάλεσε εικασίες στο διαδίκτυο. Μαζί με τις σάλτσες, υπήρχαν και άλλα καρυκεύματα όπως πικάντικη μουστάρδα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διατροφή αυτή, βασισμένη στην πολύχρονη εμπειρία της NASA με πάνω από 300 αστροναύτες στο διάστημα από το 1958, στόχευε όχι μόνο στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών αλλά και στη διατήρηση του ηθικού του πληρώματος κατά τη διάρκεια μιας αποστολής-ορόσημο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Artemis II, η NASA συγκέντρωσε πολύτιμα δεδομένα για τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές προς τη Σελήνη και πέρα από αυτήν.