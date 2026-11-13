Θρίλερ με τον κληρονόμο της Hermès: Μετοχές αξίας 9 δισ. ευρώ «έκαναν φτερά» -Η εμπλοκή της LVMH και του Μπερνάρ Αρνό

Δικαστής στο Παρίσι διέταξε την ψυχιατρική αξιολόγηση του 83χρονου κληρονόμου της Hermès, Νικολά Πουέ, για την εξαφάνιση μετοχών αξίας 9 δισ. δολαρίων.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι ρίζες της υπόθεσης εντοπίζονται στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τότε, ο όμιλος LVMH συνεργάστηκε με τον διαχειριστή περιουσίας του Πουέ, Ερίκ Φρεϊμόν, για τη μυστική συγκέντρωση μετοχών της ανταγωνίστριας εταιρείας Hermès.

Ο Πουέ απάντησε με αγωγή 14 δισ. ευρώ κατά της LVMH και του Μπερνάρ Αρνό. Παράλληλα, η δικαστική έρευνα εστιάζει στον Ελβετό δικηγόρο Αλεξάντρ Μονταβόν, ο οποίος τέθηκε υπό επίσημη έρευνα για συνέργεια σε υπεξαίρεση.

Η LVMH επιβεβαιώνει τη συνεργασία της με τον Φρεϊμόν, καταβάλλοντάς του αμοιβές, αλλά αρνείται την ύπαρξη σχεδίου για την υφαρπαγή των μετοχών. Ο όμιλος είχε συμφωνήσει το 2014 να ρευστοποιήσει το ποσοστό του στην Hermès.

Ο ίδιος ο κληρονόμος της Hermès υποστηρίζει ότι αντιλήφθηκε την απώλεια της περιουσίας του μόλις το 2022. Αυτό συνέβη όταν διέκοψε τη συνεργασία του με τον Φρεϊμόν, από τον οποίο δηλώνει ότι εξαρτιόταν απόλυτα.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επιτροπή ψυχιάτρων καλείται πλέον να διαπιστώσει εάν ο 83χρονος επιχειρηματίας πάσχει από κάποια νοητική διαταραχή, η οποία θα μπορούσε να τον καταστήσει ευάλωτο σε οικονομική εκμετάλλευση.

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Ο ίδιος ο Πουέ καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης, χάνοντας το μερίδιό του, ύψους 6%, στον εμβληματικό οίκο πολυτελείας.

Η διαμάχη του κληρονόμου της Hermès με την LVMH

Στη γαλλική νομοθεσία, η εκμετάλλευση της μειωμένης νοητικής ικανότητας ενός ατόμου με στόχο το οικονομικό όφελος διώκεται ποινικά ως «κατάχρηση αδυναμίας».

Πρόκειται για το ίδιο αδίκημα που είχε απασχολήσει διεθνώς τη δημοσιότητα στην πολύκροτη δικαστική διαμάχη για την περιουσία της εκλιπούσας κληρονόμου της L’Oréal, Λιλιάν Μπετανκούρ.

Οι ρίζες του θρίλερ ανάγονται στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο όμιλος LVMH συνεργάστηκε με τον Ελβετό διαχειριστή περιουσίας του Πουέ, Ερίκ Φρεϊμόν, προκειμένου να συγκεντρώσει μυστικά μετοχές της ανταγωνίστριας Hermès.

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Η αγωγή των 14 δισ. ευρώ από τον Πουέ

Πέρυσι, ο Πουέ πέρασε στην αντεπίθεση καταθέτοντας αστική αγωγή κατά της LVMH και του προέδρου της, Μπερνάρ Αρνό, διεκδικώντας αποζημίωση-μαμούθ ύψους 14 δισ. ευρώ. Από την πλευρά της, η δικαστική έρευνα εστιάζει στον Φρεϊμόν -ο οποίος απεβίωσε το 2025 αρνούμενος κάθε κατηγορία- καθώς και στον Ελβετό δικηγόρο Αλεξάντρ Μονταβόν.

Ο τελευταίος, έχοντας διατελέσει σύμβουλος της LVMH στις επίμαχες εξαγορές, τέθηκε τον περασμένο Μάιο υπό επίσημη έρευνα ως ύποπτος για συνέργεια σε υπεξαίρεση. Ο Μονταβόν αρνείται τις κατηγορίες και έχει ήδη προσβάλει νομικά την απόφαση για την ψυχιατρική εξέταση του Πουέ.

Ένας επιχειρηματικός πόλεμος δισεκατομμυρίων

Την ίδια ώρα, ούτε η LVMH ούτε ο Μπερνάρ Αρνό έχουν κηρυχθεί επισήμως ύποπτοι. Σύμφωνα με παλαιότερο ρεπορτάζ του Reuters, η LVMH είχε συνάψει συμφωνία το 2002 με τον Φρεϊμόν, καταβάλλοντάς του τουλάχιστον 20 εκατ. δολάρια σε αμοιβές για τη συγκέντρωση των τίτλων.

Ο όμιλος επιβεβαιώνει τη συνεργασία, αρνείται όμως την ύπαρξη σχεδίου υφαρπαγής των μετοχών του κληρονόμου, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε απόκτησή τους έγινε ακούσια. Η LVMH είχε φτάσει να ελέγχει έως και το 23% της Hermès, προτού συμφωνήσει το 2014 στη ρευστοποίηση του ποσοστού της, τερματίζοντας τον τότε επιχειρηματικό πόλεμο.

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Ο Νικολά Πουέ υποστηρίζει ότι αντιλήφθηκε την απώλεια της περιουσίας του μόλις το 2022, όταν διέκοψε τη συνεργασία του με τον Φρεϊμόν, τον άνθρωπο που εμπιστευόταν τυφλά επί δεκαετίες. Περιγράφοντας την απόλυτη εξάρτησή του από τον διαχειριστή του, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στο γαλλικό περιοδικό L’Express το 2025: «Είχε όλες τις υπογραφές στο όνομά μου και ετοίμαζε όλα τα έγγραφα».

