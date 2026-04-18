Θρίλερ με τους 11 νεκρούς ή αγνοούμενους επιστήμονες στις ΗΠΑ που ασχολούνταν μυστικά διαστημικά προγράμματα -Σε εξέλιξη έρευνα - iefimerida.gr

Έντονη ανησυχία προκαλεί στις ΗΠΑ η υπόθεση των τουλάχιστον 11 επιστημόνων και ερευνητών που πέθαναν ή εξαφανίστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τα τελευταία χρόνια, με μέλη του Κογκρέσου να ζητούν άμεση και σε βάθος έρευνα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο βουλευτής Μπέρλισον εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την ανεξήγητη εξαφάνιση πολλών επιστημόνων, όπως ο υποπτέραρχος ΜακΚάσλαντ, οι οποίοι είχαν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. Ζητείται άμεση έρευνα από το FBI και άλλες υπηρεσίες.

Επανέρχεται η υπόθεση της Έιμι Έσκριτζ, επιστήμονα σε πειραματικές τεχνολογίες, η οποία πέθανε το 2022 υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η Έσκριτζ είχε καταγγείλει απειλές και παρενοχλήσεις σχετικά με την έρευνά της.

Ο βουλευτής Μπέρλισον εγείρει υποψίες για εμπλοκή ξένων δυνάμεων στις υποθέσεις, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε άμεση διερεύνηση, με τον Λευκό Οίκο να διαβεβαιώνει για τη συνεργασία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η λίστα των αγνοούμενων ή νεκρών επιστημόνων περιλαμβάνει ονόματα από διάφορους κλάδους, αλλά επίσημα στοιχεία που να συνδέουν τις υποθέσεις δεν έχουν βρεθεί. Οι Αρχές δέχονται πίεση για διαφάνεια και απαντήσεις σχετικά με τα περιστατικά.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Έρικ Μπέρλισον χαρακτήρισε τα περιστατικά «υπερβολικά συμπτωματικά» για να θεωρηθούν τυχαία, υπογραμμίζοντας ότι πολλοί από τους εμπλεκόμενους επιστήμονες είχαν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες που σχετίζονται με την αεροδιαστημική, την άμυνα των ΗΠΑ και τα λεγόμενα UAPs (Άγνωστα Εναέρια Φαινόμενα).

Εξαφανίσεις επιστημόνων χωρίς ίχνη και «ανησυχητικά μοτίβα»

Σύμφωνα με τον Μπέρλισον, αρκετοί επιστήμονες «εξαφανίστηκαν κυριολεκτικά χωρίς κανένα ίχνος», ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρονται να είχαν εκφράσει φόβους για την ασφάλειά τους πριν χαθούν.

O απόστρατος υποπτέραρχος Γουίλιαμ «Νηλ» ΜακΚάσλαντ εξαφανίστηκε τον Φεβρουάριο από το σπίτι του στο Νέο Μεξικό / Φωτογραφία: Βernalillo County Sheriff's Office

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του απόστρατου υποπτεράρχου Γουίλιαμ «Νηλ» ΜακΚάσλαντ, ο οποίος εξαφανίστηκε τον Φεβρουάριο από το σπίτι του στο Νέο Μεξικό. Ο ΜακΚάσλαντ είχε διατελέσει σε καίριες θέσεις σχετικές με διαστημικά προγράμματα και είχε συνδεθεί με συζητήσεις γύρω από τα UAPs.

«Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Μιλάμε για μερικούς από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε ο Μπέρλισον ζητώντας τη συμμετοχή του FBI και άλλων υπηρεσιών στην έρευνα.

Η υπόθεση της Έιμι Έσκριτζ επανέρχεται στο προσκήνιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η επανεμφάνιση της υπόθεσης της Έιμι Έσκριτζ, η οποία πέθανε το 2022 σε ηλικία 34 ετών στην Αλαμπάμα. Ο θάνατός της αποδόθηκε επίσημα σε αυτοκτονία, ωστόσο οι συνθήκες παραμένουν ασαφείς.

Η επιστήμων Έιμι Έσκριτζ εργαζόταν σε πειραματικές τεχνολογίες πρόωσης. Πέθανε το 2022 σε ηλικία 34 ετών στην Αλαμπάμα / Φωτογραφία: Facebook

Η Έσκριτζ εργαζόταν σε πειραματικές τεχνολογίες πρόωσης, συμπεριλαμβανομένων θεωριών περί «αντιβαρύτητας», και είχε ιδρύσει το “Institute for Exotic Science”. Σε συνεντεύξεις της, είχε καταγγείλει απειλές και παρενοχλήσεις λόγω της έρευνάς της.

«Αν δημοσιοποιήσεις τέτοια πράγματα, σε στοχοποιούν», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η Αμερικανίδα επιστήμων, περιγράφοντας μια κλιμακούμενη πίεση τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Υποψίες για ξένες δυνάμεις

Ο Μπέρλισον άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής ξένων δρώντων, όπως η Κίνα, η Ρωσία ή το Ιράν , στους θανάτους ή τις εξαφανίσεις των Αμερικανών επιστημόνων χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία.

Την ίδια στιγμή, οι αμερικανικές Αρχές επισημαίνουν ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία σύνδεση μεταξύ των υποθέσεων, παρά την αυξανόμενη δημόσια συζήτηση και τις θεωρίες που κυκλοφορούν κυρίως στο διαδίκτυο.

Παρέμβαση Τραμπ και έρευνα σε εξέλιξη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει ήδη δοθεί εντολή για διερεύνηση της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για «σοβαρή κατάσταση» και υποσχόμενος απαντήσεις εντός ημερών.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεργάζονται για μια συνολική αξιολόγηση των περιστατικών, τονίζοντας ότι «δεν θα μείνει τίποτα ανεξερεύνητο».

Παράλληλα, η Υπηρεσία Εθνικής Πυρηνικής Ασφάλειας (ΝNSA) επιβεβαίωσε ότι εξετάζει αναφορές που σχετίζονται με εργαζόμενους σε εθνικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις.

Ποιοι είναι οι υπόλοιποι επιστήμονες

Στη λίστα των εξαφανισμένων ή νεκρών επιστημόνων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

Η Melissa Casias και ο Anthony Chavez, με διασυνδέσεις στο Los Alamos

Ο Jason Thomas από τον φαρμακευτικό κλάδο

Ο μηχανικός της NASA Frank Maiwald

Ο φυσικός του MIT Nuno Loureiro

Ο αστροφυσικός Carl Grillmair

Η μηχανικός αεροδιαστημικής Monica Jacinto Reza

Ο Steven Garcia, ειδικός σε θέματα ασφάλειας πυρηνικών υποδομών

Χωρίς επίσημα συμπεράσματα, αυξάνεται η πίεση

Παρά την πληθώρα εικασιών, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία που να συνδέουν τις υποθέσεις των αγνοούμενων ή νεκρών επιστημόνων μεταξύ τους ή να τεκμηριώνουν εγκληματική δραστηριότητα.

Ωστόσο, η χρονική εγγύτητα των περιστατικών και η φύση της εργασίας των επιστημόνων έχουν εντείνει την πίεση για διαφάνεια και πλήρη διερεύνηση.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς οι Αρχές καλούνται να απαντήσουν αν πρόκειται για σύμπτωση ή για κάτι πολύ πιο ανησυχητικό.