Θέουτα: Νέα βίντεο-σοκ από την απόπειρα «εισβολής» -Εκατοντάδες μετανάστες ορμούν προς τα σύνορα, 300 συλλήψεις - iefimerida.gr

Νέα βίντεο καταγράφουν την απόπειρα εκατοντάδων μεταναστών να κινηθούν μαζικά προς τα σύνορα της Θέουτα, σε ένα νέο σκηνικό έντασης που σημειώθηκε μόλις δύο εβδομάδες μετά την πολύνεκρη απόπειρα μαζικής εισόδου στην ισπανική πόλη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Εκατοντάδες μετανάστες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τα σύνορα της Θέουτα, έπειτα από καλέσματα στα social media. Η κινητοποίηση προκάλεσε συναγερμό, με τις μαροκινές αρχές να προχωρούν σε τουλάχιστον 300 συλλήψεις για την αποτροπή της διέλευσης.

Οι αρχές του Μαρόκου και της Ισπανίας ενίσχυσαν δραστικά την παρουσία τους στην περιοχή. Η Ισπανία ανέπτυξε επιπλέον 500 άνδρες της Guardia Civil, προειδοποιώντας παράλληλα μέσω social media ότι τα σύνορα παραμένουν κλειστά.

Η νέα ένταση ακολουθεί την πολύνεκρη απόπειρα εισόδου της 30ής Ιουλίου, όταν χιλιάδες άνθρωποι προσπάθησαν να μπουν στη Θέουτα. Η τραγωδία, που τροφοδοτήθηκε από ψευδείς φήμες, είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 145 νεκρούς.

Παρά την αποτροπή της νέας μαζικής διέλευσης, η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Τα βίντεο επιβεβαιώνουν τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της παραπληροφόρησης στα social media, η οποία προκαλεί άμεσες και μαζικές συγκεντρώσεις στα σύνορα.

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες διακρίνονται μεγάλες ομάδες ανθρώπων να κινούνται τρέχοντας σε δρόμους, λόφους και ορεινές περιοχές κοντά στα σύνορα, με κατεύθυνση προς τη Θέουτα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα κινητοποίηση είχε προκαλέσει από νωρίς συναγερμό στις μαροκινές και ισπανικές Αρχές, καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχαν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μηνύματα που καλούσαν σε νέα μαζική προσπάθεια εισόδου στην ισπανική επικράτεια.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, οι μαροκινές Αρχές προχώρησαν σε περίπου 300 συλλήψεις ανθρώπων που φέρονται να επιχείρησαν να προσεγγίσουν τα σύνορα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέα βίντεο δείχνουν το μέγεθος της κινητοποίησης

Στα νέα πλάνα φαίνονται ομάδες μεταναστών να κατεβαίνουν από τις γύρω περιοχές και να συγκεντρώνονται σε διαφορετικά σημεία κοντά στη συνοριακή γραμμή.

Η εικόνα που μεταδίδεται είναι αυτή μιας μεγάλης κινητοποίησης, με εκατοντάδες ανθρώπους να επιχειρούν να κινηθούν προς την ευρωπαϊκή επικράτεια, την ώρα που οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν ήδη λάβει θέσεις κατά μήκος των συνόρων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές του Μαρόκου είχαν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους στην περιοχή, ενώ είχαν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών, οχήματα, ασθενοφόρα και εξοπλισμός για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης μαζικής απόπειρας διέλευσης.

Και η Ισπανία είχε ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας, με περίπου 500 επιπλέον άνδρες της Guardia Civil να αναπτύσσονται στην περιοχή, πέρα από τη μόνιμη δύναμη που βρίσκεται στη Θέουτα.

Η ισπανική υπηρεσία είχε προειδοποιήσει μάλιστα μέσω των social media ότι τα σύνορα δεν είναι ανοιχτά, καλώντας τους επίδοξους μετανάστες να μην παρασύρονται από διαδικτυακές φήμες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύο εβδομάδες μετά την πολύνεκρη απόπειρα

Η νέα ένταση έρχεται περίπου δύο εβδομάδες μετά την προηγούμενη μαζική απόπειρα εισόδου στη Θέουτα, στις 30 Ιουλίου, όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έφθασαν στην ισπανική πόλη κολυμπώντας ή μέσω του κυματοθραύστη.

Η κινητοποίηση είχε τροφοδοτηθεί, σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, από ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο ότι τα σύνορα θα άνοιγαν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προσπάθεια είχε τραγικό απολογισμό, με τουλάχιστον 145 νεκρούς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί μέχρι σήμερα, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν κάνει λόγο για ακόμη μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Μετά τα γεγονότα της 30ής Ιουλίου, η Μαδρίτη και το Ραμπάτ είχαν αυξήσει δραστικά τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τη Θέουτα, καθώς και γύρω από τη Μελίγια, τις δύο ισπανικές πόλεις στη βόρεια Αφρική που αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αφρικανική ήπειρο.

Παρά την έντονη κινητοποίηση του Σαββάτου, οι Αρχές φαίνεται να κατάφεραν να αποτρέψουν μια νέα μαζική διέλευση προς την ισπανική πλευρά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, τα νέα βίντεο επαναφέρουν στο προσκήνιο την εξαιρετικά τεταμένη κατάσταση γύρω από τη Θέουτα και τον ρόλο που παίζουν οι ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στα social media, οι οποίες μπορούν μέσα σε λίγες ώρες να προκαλέσουν τη συγκέντρωση μεγάλων ομάδων ανθρώπων στα σύνορα.