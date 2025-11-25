Θάνατος οικογένειας στην Τουρκία: Δηλητηριάστηκαν από το αντιπαρασιτικό φωσφίνη -Τι έδειξε η νεκροψία - iefimerida.gr

Η εισπνοή του αντιπαρασιτικού αερίου φωσφίνη είναι η αιτία του θανάτου της οικογένειας τουριστών στην Κωνσταντινούπολη, που έχει συγκλονίσει όλο τον πλανήτη.

Όπως μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη, η τετραμελής οικογένεια που επισκεπτόταν την Κωνσταντινούπολη για διακοπές από τη Γερμανία, στα μέσα Νοεμβρίου, δηλητηριάστηκε στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν από ένα αέριο που χρησιμοποιείται ως αντιπαρασιτικό, τη φωσφίνη.

Επικαλούμενο την έκθεση αυτοψίας που παραδόθηκε στην εισαγγελία την Τρίτη, ο ανεξάρτητος τηλεοπτικός σταθμός Halk TV και ο ειδησεογραφικός ιστότοπος T24 ανέφεραν ότι ενώ δεν βρέθηκαν επικίνδυνες ουσίες στα τρόφιμα που κατανάλωσαν, η έρευνα εντόπισε ισχυρή παρουσία αερίου φωσφίνης.

Τα ευρήματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν τη θεωρία ότι η οικογένεια Μποτσέκ πέθανε μετά από έκθεση στο τοξικό εντομοκτόνο, ως αποτέλεσμα μιας μεθόδου καταπολέμησης παρασίτων που χρησιμοποιούσε το ξενοδοχείο στο οποίο διέμεναν.

«Έχουν βρεθεί αποδείξεις ότι αυτό το χημικό προϊόν χρησιμοποιήθηκε από το ξενοδοχείο» πρόσθεσε η έκθεση, υποδεικνύοντας ότι υπήρχαν «αδιάσειστες αποδείξεις» ότι η οικογένεια «πέθανε από το αέριο φωσφίνη».

Αφού αρρώστησαν στις 12 Νοεμβρίου, τα τέσσερα μέλη της οικογένειας πέθαναν με διαφορά ημερών, με τα δύο παιδιά, ηλικίας τριών και έξι ετών, να είναι τα πρώτα που υπέκυψαν, ακολουθούμενα διαδοχικά από τη μητέρα και τον πατέρα.

Οι ερευνητές αρχικά είχαν υποψίες για τροφική δηλητηρίαση, καθώς η οικογένεια είχε επισκεφθεί την τουριστική γειτονιά Ορτάκιοϊ για φαγητό του δρόμου πριν από τους θανάτους.

Η υποψία αυτή απορρίφθηκε γρήγορα, καθώς τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ξενοδοχείο στο οποίο διέμεναν αντιμετώπιζε μόλυνση από κοριούς, με το εντομοκτόνο αέριο να πιστεύεται ότι είχε εισχωρήσει στο δωμάτιό τους μέσω ενός αγωγού εξαερισμού στο μπάνιο.

Το ξενοδοχείο έκτοτε έκλεισε και 11 άτομα έχουν συλληφθεί.