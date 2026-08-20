Θανατηφόρο καλοκαίρι στην Ευρώπη -Πάνω από 25.000 θάνατοι από τον καύσωνα σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία - iefimerida.gr

Οι τέσσερις μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, έχουν καταγράψει περισσότερους από 25.000 πιθανούς θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες από την αρχή του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία εθνικά στοιχεία.

Οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη ξεπέρασαν επανειλημμένα τους 35 βαθμούς Κελσίου τους τελευταίους μήνες, με αλλεπάλληλους καύσωνες να προκαλούν ρεκόρ θερμοκρασιών, υγειονομικούς συναγερμούς και σημαντική πίεση στα συστήματα υγείας αρκετών ευρωπαϊκών χωρών.

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Σχεδόν 4.500 θάνατοι στην Ισπανία

Η Ισπανία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι κατέγραψε σχεδόν 4.500 θανάτους που συνδέονται με τη ζέστη από την 1η Ιουνίου έως τις 19 Αυγούστου, τον υψηλότερο αριθμό για τη συγκεκριμένη περίοδο από το 2022.

Τα στοιχεία προέρχονται από το Ινστιτούτο Υγείας Carlos III και το Σύστημα Παρακολούθησης Θνησιμότητας της Ισπανίας, το οποίο καταγράφει καθημερινά τους θανάτους και τους συγκρίνει με τις ιστορικές τάσεις.

Το σύστημα δεν μπορεί να επιβεβαιώσει άμεση αιτιώδη σχέση μεταξύ κάθε θανάτου και των υψηλών θερμοκρασιών, ωστόσο αποτελεί την πιο αξιόπιστη εκτίμηση για τους θανάτους στους οποίους η ζέστη πιθανότατα διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο.

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Πάνω από 14.000 νεκροί στη Γερμανία

Η Γερμανία έχει πληγεί περισσότερο, με περίπου 14.000 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω ακραίας ζέστης το 2026, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Robert Koch.

Ο αριθμός αυτός ξεπερνά τον απολογισμό οποιουδήποτε ολόκληρου έτους από το 2016.

Στη Γαλλία, περισσότεροι από 7.300 επιπλέον θάνατοι έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία Santé Publique France.

Η εικόνα στην Ιταλία

Η Ιταλία δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει έναν ενιαίο εθνικό απολογισμό για τους θανάτους από τη ζέστη, καθώς το εθνικό σύστημα επιτήρησης καταγράφει κυρίως δείκτες σε πραγματικό χρόνο.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν αύξηση κατά 3% στη θνησιμότητα μεταξύ των ανθρώπων άνω των 65 ετών τον Ιούνιο.

«Τα δεδομένα μας είναι “σε πραγματικό χρόνο”, βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία που μας διαβιβάζουν οι δήμοι», δήλωσε στα τέλη Ιουνίου η Μαρία Ροζάρια Καμπιτέλο, επικεφαλής του Τμήματος Πρόληψης του ιταλικού υπουργείου Υγείας. Τότε είχε προσθέσει ότι η Ιταλία δεν παρουσίαζε κορυφώσεις στη θνησιμότητα.

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Ωστόσο, ο επιδημιολόγος Φαμπρίτσιο Πρελιάσκο, διευθυντής της ειδικότητας Υγιεινής και Προληπτικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, εκτιμά ότι οι θάνατοι που συνδέονται με τη ζέστη στην Ιταλία μπορεί να φτάσουν τους 5.000 έως 8.000 μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, μεταδίδει το Euractiv στο σχετικό δημοσίευμα.

«Εάν η τρέχουσα κλιματική τάση συνεχιστεί μέχρι και μετά τα μέσα Αυγούστου, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η αυξημένη θνησιμότητα θα είναι κατά 10% έως 20% υψηλότερη από το περασμένο καλοκαίρι», δήλωσε στο Ansa. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό θα σήμαινε 1.500 έως 3.000 επιπλέον θανάτους σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2025.

Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, μήνες που ιστορικά θεωρούνται οι πιο θανατηφόροι όσον αφορά τις επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών.