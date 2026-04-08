Η τελευταία φωτό 7χρονης που την απήγαγε κούριερ στις ΗΠΑ -Μαζί με τον δολοφόνο της, λίγο πριν τη σκοτώσει - iefimerida.gr

Ένας πρώην οδηγός της FedEx δήλωσε ένοχος την Τρίτη για τη δολοφονία μιας 7χρονης, αφού παρέδωσε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στο σπίτι της στο Τέξας.

Ο Tanner Horner υποστήριξε ότι χτύπησε κατά λάθος με το βαν του την Athena Strand το 2022 και στη συνέχεια τη στραγγάλισε σε κατάσταση πανικού. Η σορός της 7χρονης βρέθηκε δύο μέρες μετά την εξαφάνισή της στη μικρή αγροτική πόλη Paradise, κοντά στο Fort Worth. Ο Horner αντιμετωπίζει είτε τη θανατική ποινή είτε ισόβια κάθειρξη και η τύχη του βρίσκεται πλέον στα χέρια των ενόρκων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καταπέλτης ο εισαγγελέας -Η φωτογραφία της 7χρονης μέσα στο φορτηγό του δολοφόνου

«Το μόνο αληθινό πράγμα που είπε ο Tanner Horner στις Αρχές είναι ότι τη σκότωσε», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Wise, James Stainton, κατά την έναρξη της δίκης. «Το μοτίβο και το πλέγμα ψεμάτων που έχει υφάνει είναι τέτοιο που θα δυσκολευτείτε να το παρακολουθήσετε. Είναι ψέματα πάνω σε ψέματα πάνω σε ψέματα».

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της μητριάς της Athena, οι ένορκοι είδαν μια εικόνα του κοριτσιού από βίντεο μέσα από το όχημα διανομής. Ήταν ακόμη ζωντανό και καθόταν στα γόνατά του πίσω από το κάθισμα του οδηγού. Ο Stainton χαρακτήρισε ως «απόλυτο ψέμα» τον ισχυρισμό του Horner ότι τη χτύπησε και πανικοβλήθηκε, τονίζοντας ότι δεν ήταν τραυματισμένη όταν την έβαλε στο όχημα. «Το πρώτο πράγμα που λέει ο Tanner Horner στην Athena όταν την παίρνει και την βάζει στο φορτηγό, είναι να σκύβει και να της λέει: «Μην φωνάζεις αλλιώς θα σε πληγώσω». Το λέει αυτό δύο φορές», είπε ο Stainton. Όπως ενημέρωσε ο ίδιος τους ενόρκους, τα αποδεικτικά στοιχεία στην υπόθεση είναι «σκληρά» και θα δουν βίντεο από όσα συνέβησαν, καθώς και ηχητικό υλικό αφού η κάμερα έχει καλυφθεί. «Θα ακούσετε τι μπορεί να κάνει ένας άνδρας 113 κιλών σε ένα παιδί 30 κιλών», είπε. «Και όταν λέω ότι είναι φρικτό, το εννοώ».

Ο εισαγγελέας ανέφερε επίσης ότι η Athena αντιστάθηκε, καθώς DNA του Horner βρέθηκε κάτω από τα νύχια της, αλλά και «σε σημεία όπου δεν θα έπρεπε να βρίσκεις DNA σε ένα 7χρονο κορίτσι».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, ο Horner είπε στις Αρχές ότι τη στραγγάλισε αφού τη χτύπησε κατά λάθος με το βαν, ενώ έκανε παράδοση. Υποστήριξε ότι δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά, αλλά εκείνος πανικοβλήθηκε και την έβαλε στο όχημα. Είπε ότι δεν ήθελε να ενημερώσει τον πατέρα της, γι’ αυτό προσπάθησε αρχικά να της σπάσει τον λαιμό και, όταν δεν τα κατάφερε, τη στραγγάλισε με τα χέρια του στο πίσω μέρος του βαν. Σύμφωνα με το ένταλμα, υπέδειξε στις Αρχές το σημείο όπου άφησε τη σορό.

Από την πλευρά της η υπεράσπιση αν και αναγνώρισε ότι τα στοιχεία είναι «συντριπτικά» και «τρομερά», υποστήριξε ότι η μητέρα του κατηγορουμένου κατανάλωνε αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη, ότι ο ίδιος έχει αυτισμό και έχει αντιμετωπίσει «διάφορες ψυχικές ασθένειες» στη ζωή του, ενώ είχε εκτεθεί και σε «μεγάλη ποσότητα μολύβδου». Η υπεράσπιση ζήτησε από τους ενόρκους να επιβάλουν ισόβια κάθειρξη.

Σημειώνεται ότι η μητριά της Athena κατέθεσε ότι το δέμα που παρέδωσε ο Horner ήταν ένα χριστουγεννιάτικο δώρο για το παιδί, ένα κουτί με κούκλες «You Can Be Anything» Barbie. Ανέφερε επίσης ότι η Athena απολάμβανε τη ζωή στην εξοχή, όπου μπορούσε να «τρέχει ελεύθερη».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή: ΑP