Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά drones στη ρωσική περιφέρεια της Σαμάρα - iefimerida.gr

 Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά drones στη ρωσική περιφέρεια της Σαμάρα
Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά drones στη ρωσική περιφέρεια της Σαμάρα

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά drones στη ρωσική περιφέρεια της Σαμάρα
Φωτογραφία: ΑΡ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Σαμάρα, στη νοτιοδυτική Ρωσία, σε απόσταση άνω των 800 χιλιομέτρων από το μέτωπο, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική κυβέρνηση.

Η Ουκρανία στοχοθετεί τακτικά τη Ρωσία με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, απαντώντας στην επίθεση που εξαπέλυσε το 2022 η Μόσχα εναντίον του εδάφους της, αλλά σπάνια τα πλήγματα αυτά είναι τόσο φονικά, κυρίως σε τόσο μεγάλη απόσταση από τα σύνορά της.

«Με βαθιά λυπη σας ανακοινώνω ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια νυκτερινής επίθεσης που πραγματοποιήθηκε από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη», δήλωσε ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Φεντόριστσεφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι ένας άνθρωπος τραυματίσθηκε.

Ο κυβερνήτης δεν διευκρίνισε πού ακριβώς έγινε η επίθεση

Νωρίτερα είχε δηλώσει πως «εγκαταστάσεις του ενεργειακού και πετρελαϊκού συγκροτήματος» στοχοθετήθηκαν από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η διοίκηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων είχε αναφέρει σήμερα το πρωί την πετρελαϊκή εγκατάσταση «Σαμάρα» στην ομώνυμη ρωσική περιφέρεια.

Ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Κίεβο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

