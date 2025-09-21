Τεράστια φωτιά στην Αττάλεια -Εκκενώθηκαν ξενοδοχεία σε τουριστικό θέρετρο [βίντεο] - iefimerida.gr

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε τουριστική περιοχή της Αττάλειας, στη νότια μεσογειακή ακτή της Τουρκίας.

Ερασιτεχνικά βίντεο έχουν καταγράψει τη δραματική νυχτερινή εκκένωση ξενοδοχείων στο τουριστικό θέρετρο Μπελέκ καθώς η πυρκαγιά είναι εκτός ελέγχου λόγω θυελλωδών ανέμων.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ξέσπασε νέα πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Κουντού και Μπέλεκ, η οποία προστίθεται σε μια σειρά διαδοχικών πυρκαγιών στην επαρχία Αττάλειας της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την «Antalya Hakkında», η φωτιά απείλησε περιοχές με θερμοκήπια φράουλας και πλέον κινείται προς τις ακτές της Μεσογείου.

Συνολικά στην κατάσβεση επιχειρούν 800 πυροσβέστες, 14 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα.

