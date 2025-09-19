Τένεσι: Καρέ καρέ η κατεδάφιση με εκρηκτικά πυρηνικού πύργου ψύξης -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Ενας τεράστιος πύργος ψύξης σε ένα εγκαταλελειμμένο πυρηνικό εργοστάσιο στο Τένεσι των ΗΠΑ, κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη.

Ο πύργος, του οποίου η λειτουργία είχε διακοπεί από το 1980, βρισκόταν στην περιοχή του Χάντσβιλ και ήταν ύψους 165 μέτρων. Οι αρχές αποφάσισαν πως ήταν ώρα να κατεδαφιστεί ώστε να χρησιμοποιηθεί ο χώρος για μελλοντική ανάπτυξη.

Για την κατεδάφισή του χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 400 κιλά εκρηκτικών και η όλη διαδικασία διήρκεσε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα.