Τέλος τα 130 χλμ./ώρα στην Εθνική Οδό -Αυτό είναι το νέο όριο που μπαίνει στους δρόμους - iefimerida.gr

Μια νέα ρύθμιση εφαρμόζεται ήδη στην Ευρώπη, με το όριο ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους να μην είναι πλέον ίδιο για όλους τους οδηγούς, αλλά να εξαρτάται από τον τύπο του κινητήρα του αυτοκινήτου.

Εδώ και αρκετό καιρό, ένα από τα ζητήματα που συζητούνται έντονα στην Ευρώπη έχει να κάνει με τις αλλαγές που αποφασίζονται για βασικές πτυχές της οδήγησης και της αυτοκίνησης, οι οποίες μέχρι σήμερα θεωρούνταν δεδομένες και ακολουθούσαν συγκεκριμένους, παγιωμένους κανόνες.﻿

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr