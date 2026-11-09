Τέλος τα 120 χλμ./ώρα στην Εθνική Οδό -Ποιοι δρόμοι θα έχουν νέο όριο 150 χλμ./ώρα - iefimerida.gr

Σημαντικές αλλαγές στα όρια ταχύτητας εξετάζει μια ακόμη χώρα της Ευρώπης, με το ενδεχόμενο αύξησης του ανώτατου ορίου στους αυτοκινητοδρόμους στα 150 χλμ./ώρα να βρίσκεται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση.

Η οδική ασφάλεια παραμένει σταθερά στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων, με τη στρατηγική των αρμόδιων αρχών να μετατοπίζεται σταδιακά από την αποκλειστική έμφαση στη μείωση των ορίων ταχύτητας και την αυστηροποίηση των κυρώσεων για τις επικίνδυνες συμπεριφορές, προς την υιοθέτηση ενός νέου πλαισίου λειτουργίας και ασφάλειας στους δημόσιους δρόμους.﻿

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