Τέλος στην υπερβολική ταχύτητα βάζει νέο σύστημα -Υποχρεωτικός ο κόφτης στα αυτοκίνητα - iefimerida.gr

Η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας είναι μία από τις βασικές αιτίες τροχαίων ατυχημάτων, με πολλές χώρες να εφαρμόζουν ρηξικέλευθα μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν -ακόμη και να καταστείλουν- επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές.
Στο πλαίσιο της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων, οι κυβερνήσεις ορισμένων χωρών εξετάζουν την εφαρμογή μέτρων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τουλάχιστον αμφιλεγόμενα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο