 Τέλος στην υπερβολική ταχύτητα βάζει νέο σύστημα -Υποχρεωτικός ο κόφτης στα αυτοκίνητα - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στην υπερβολική ταχύτητα βάζει νέο σύστημα -Υποχρεωτικός ο κόφτης στα αυτοκίνητα

Όρια ταχύτητας
Νέος κόφτης μπαίνει στα αυτοκίνητα
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας είναι μία από τις βασικές αιτίες τροχαίων ατυχημάτων, με πολλές χώρες να εφαρμόζουν ρηξικέλευθα μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν -ακόμη και να καταστείλουν- επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές.

Στο πλαίσιο της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων, οι κυβερνήσεις ορισμένων χωρών εξετάζουν την εφαρμογή μέτρων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τουλάχιστον αμφιλεγόμενα.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ταχύτητα κόφτης ταχύτητας Τεχνολογία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ