Τέλος οι πλατείες από τους δρόμους -Τι θα τις αντικαταστήσει - iefimerida.gr

Μια νέα τάση που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος φαίνεται πως θα αφήσει στο παρελθόν τους παραδοσιακούς κυκλικούς κόμβους, αντικαθιστώντας τους με πιο σύγχρονες μορφές διασταυρώσεων.

Οι κυκλικοί κόμβοι αποτελούν εδώ και δεκαετίες βασικό στοιχείο της οδικής κυκλοφορίας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, ωστόσο για πολλούς κρίνονται ως προβληματικοί. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, και ειδικά σε περιοχές όπου η κυκλοφορία είναι έντονη κατά τις ώρες αιχμής, ωστόσο, οι κόμβοι συχνά μετατρέπονται σε εφιάλτη, αφού η αυξημένη κίνηση, σε συνδυασμό με τη βιασύνη των οδηγών να μπουν ή να βγουν πρώτοι, δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις.

