Ο Έλον Μασκ παραδέχεται την ήττα του: Η Tesla σταματά την παραγωγή του Cybertruck μετά τις συνεχείς ανακλήσεις - iefimerida.gr

Τίτλους τέλους για την παραγωγή του Cybertruck φαίνεται να ετοιμάζεται να ρίξει η Tesla, καθώς ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι η εταιρεία σχεδιάζει να περιορίσει σταδιακά την κατασκευή του ηλεκτρικού pick-up στις εγκαταστάσεις της στο Τέξας, με ορίζοντα τα μέσα του 2027.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του επικεφαλής της Tesla μέσω της πλατφόρμας X προκάλεσε έκπληξη και έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από υποστηρικτές της εταιρείας που θεωρούν ότι το Cybertruck διαθέτει σημαντικές δυνατότητες και δεν θα έπρεπε να αποσυρθεί.

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Σε σχόλιο χρήστη που χαρακτήρισε την εξέλιξη «το τέλος μιας εποχής», ο Μασκ απάντησε ότι τα Cybertruck θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν για πολλά χρόνια.

Από την έναρξη των πωλήσεων το 2023, έχουν αγοραστεί περίπου 70.000 οχήματα, ωστόσο η εμπορική πορεία του μοντέλου δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί κατά την παρουσίασή του.

Οι αντιδράσεις των φίλων της Tesla

Η απόφαση για τον τερματισμό της παραγωγής προκάλεσε δυσαρέσκεια σε αρκετούς ιδιοκτήτες και φίλους της Tesla, οι οποίοι εκτιμούν ότι η εταιρεία εγκαταλείπει μια κατηγορία οχημάτων για την οποία δεν διαθέτει προς το παρόν αντίστοιχη εναλλακτική.

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«Είναι ένα τρομερό σχέδιο, εκτός αν ετοιμάζετε ένα άλλο μεγάλο όχημα», σχολίασε ένας χρήστης.

«Αυτό είναι τρέλα, Έλον. Ο κόσμος θέλει ένα όχημα Tesla που να μπορεί να χρησιμοποιήσει εκτός δρόμου», ανέφερε ένας άλλος υποστηρικτής της εταιρείας.

Ιδιοκτήτης Cybertruck εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του, σημειώνοντας ότι είναι απογοητευτικό να αγοράζει κανείς ένα τόσο εντυπωσιακό όχημα και λίγους μήνες αργότερα να μαθαίνει ότι δεν θα διατίθεται πλέον στην αγορά.

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Παράλληλα, ο Μασκ δεν διευκρίνισε εάν η Tesla θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και ανταλλακτικά για τα οχήματα μετά τη διακοπή της παραγωγής.

Οι 11 ανακλήσεις και τα προβλήματα του Cybertruck

Το Cybertruck βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων από την πρώτη παρουσίασή του, το 2019. Η εκδήλωση είχε σημαδευτεί από το περιστατικό με το περίφημο «άθραυστο» τζάμι, το οποίο έσπασε όταν δέχθηκε χτύπημα από μεταλλική σφαίρα κατά τη δημόσια επίδειξη του οχήματος από τον ίδιο τον Μασκ.

Οι πρώτες παραδόσεις ξεκίνησαν τελικά τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 2023, ωστόσο η εμπορική κυκλοφορία συνοδεύτηκε από αυξημένες τιμές, μικρότερη αυτονομία από την αρχικά ανακοινωθείσα, προβλήματα αξιοπιστίας και επανειλημμένες ανακλήσεις.

Σύμφωνα με την αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας (NHTSA), το Cybertruck έχει ανακληθεί συνολικά 11 φορές για διαφορετικά τεχνικά ζητήματα.

Μεταξύ των προβλημάτων που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονται:

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Φωτεινή μπάρα που υπήρχε κίνδυνος να αποκολληθεί.

Ζητήματα με τη φωτεινότητα των φώτων στάθμευσης.

Χαλαρά διακοσμητικά και εξωτερικά εξαρτήματα.

Προβλήματα στους υαλοκαθαριστήρες.

Ελάττωμα στο κάλυμμα του πεντάλ γκαζιού, το οποίο μπορούσε να προκαλέσει εμπλοκή του.

Οι περισσότερες ανακλήσεις αντιμετωπίστηκαν με δωρεάν ενημερώσεις λογισμικού μέσω διαδικτύου ή με επισκέψεις σε κέντρα εξυπηρέτησης της Tesla για αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων.

Τον Απρίλιο είχε καταγραφεί επίσης μικρότερη ανάκληση 173 οχημάτων, εξαιτίας προβλήματος που μπορούσε να οδηγήσει στην αποκόλληση των μπουλονιών των τροχών.

Στροφή στα αυτόνομα Cybercab

Την ίδια στιγμή, η Tesla φαίνεται να μεταφέρει το βάρος της στρατηγικής της στην ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων και ειδικότερα στα Cybercab, τα οποία είναι γνωστά και ως Robotaxi.

Πρόκειται για ηλεκτρικά οχήματα δύο θέσεων, σχεδιασμένα να λειτουργούν ως πλήρως αυτόνομα ταξί, χωρίς την ανάγκη οδηγού. Τα Cybercab έχουν ήδη ξεκινήσει να χρησιμοποιούνται εμπορικά για τη μεταφορά επιβατών στο Όστιν του Τέξας, αποτελώντας ένα από τα βασικά στοιχήματα του Μασκ για το μέλλον της εταιρείας.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή προτεραιοτήτων για την Tesla, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στην αγορά της αυτόνομης μετακίνησης.

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Διαμαρτυρίες κατά του Μασκ για τη συνεργασία του με την κυβέρνηση Τραμπ

Το Cybertruck είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και έξω από τον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το ιδιαίτερο γωνιώδες αμάξωμά του από ανοξείδωτο χάλυβα έγινε στόχος βανδαλισμών, με αρκετά οχήματα να υφίστανται ζημιές ή απόπειρες καταστροφής. Ορισμένες από αυτές τις ενέργειες συνδέθηκαν με διαμαρτυρίες για την πολιτική δραστηριότητα του Μασκ και τη συνεργασία του με την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς και με τον ρόλο του στο Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE).

Η ανακοίνωση για το μέλλον του Cybertruck έρχεται επίσης μετά τις αποκαλύψεις για τις οικονομικές απώλειες που υπέστη ο Μασκ από την πολιτική στήριξη συντηρητικών υποψηφίων στις ενδιάμεσες εκλογές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχασε περισσότερα από 445 εκατομμύρια δολάρια, καθώς αρκετοί από τους υποψηφίους που υποστήριξε δεν κατάφεραν να εκλεγούν.

Παρά την ανακοίνωση για σταδιακή διακοπή της παραγωγής στο Τέξας, ο Μασκ δεν ξεκαθάρισε εάν υπάρχει ενδεχόμενο μεταφοράς της κατασκευής του Cybertruck σε άλλη εγκατάσταση. Η Tesla διαθέτει εργοστάσια στην Καλιφόρνια, την Κίνα και τη Γερμανία, ωστόσο η μονάδα του Τέξας είναι η μοναδική που κατασκευάζει σήμερα το συγκεκριμένο μοντέλο.

Η εξέλιξη δημιουργεί ερωτήματα για το μέλλον των ιδιοκτητών του Cybertruck, αλλά και για τη στρατηγική της Tesla στην κατηγορία των μεγάλων ηλεκτρικών οχημάτων.

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Το βέβαιο είναι ότι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μοντέλα της τελευταίας δεκαετίας, το οποίο παρουσιάστηκε ως σύμβολο μιας νέας εποχής στην ηλεκτροκίνηση, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.