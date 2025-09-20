«Το μήνυμα του Τσάρλι Κερκ με σόκαρε»: Αναλυτής του CNN αποκάλυψε την πρόταση που του έκανε ο influencer μία ημέρα πριν δολοφονηθεί - iefimerida.gr

Ο αναλυτής του CNN, Βαν Τζόουνς, αποκάλυψε το Σάββατο ότι έλαβε ένα αναπάντεχο μήνυμα από τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, μόλις μία ημέρα πριν από τη δολοφονία του.

Το μήνυμα, το οποίο ο Τζόουνς μοιράστηκε δημόσια μέσω Instagram, τον «σόκαρε» καθώς ανέτρεπε την εικόνα της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης που είχαν οι δύο άνδρες την τελευταία εβδομάδα της ζωής του Κερκ.

«Γεια σου Βαν, το εννοώ, θα ήθελα πολύ να σε έχω στην εκπομπή μου για να κάνουμε, μια συζήτηση με σεβασμό, για το έγκλημα και τη φυλή», έγραψε ο Κερκ. Στο μήνυμα προσέθεσε ότι ήθελε ο διάλογος να γίνει «ευχάριστα», παρά τις ιδεολογικές διαφορές τους. «Θα ήμουν κύριος, όπως ξέρω ότι θα ήσουν κι εσύ», σημείωνε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα του Τσάρλι Κερκ μια μέρα πριν δολοφονηθεί

Ο Τζόουνς τόνισε ότι εκείνος και ο Κερκ «δεν ήταν φίλοι, καθόλου», και ότι οι μεταξύ τους αντιπαραθέσεις ήταν σφοδρές. Ωστόσο, η πρόσκληση σε έναν ανοιχτό και πολιτισμένο διάλογο, όπως είπε, τον συγκίνησε βαθιά.

Tο μήνυμα «με σόκαρε».

«Δεν ήμουν σίγουρος αν έπρεπε να μοιραστώ το μήνυμα μετά τον θάνατό του, αλλά τελικά θεώρησα ότι είναι σημαντικό να το δουν οι άνθρωποι», υπογράμμισε.

Ο αναλυτής εξήγησε ότι τις τελευταίες ημέρες, καθώς η δημόσια συζήτηση γύρω από τη δολοφονία του Κερκ γέμιζε με σκληρές εκφράσεις, μίσος και φόβους για «εμφυλίους πολέμους», θεώρησε απαραίτητο να ξεκαθαρίσει ότι ο ίδιος ο Κερκ επιδίωκε ακριβώς το αντίθετο. «Την τελευταία ημέρα της ζωής του, άπλωνε το χέρι του για περισσότερη συζήτηση, όχι περισσότερη λογοκρισία», τόνισε.

Η έκκληση για διάλογο και πολιτισμένη αντιπαράθεση

Μετά τη βίαιη δολοφονία του Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από χυδαία σχόλια, με ορισμένους να πανηγυρίζουν ή να χλευάζουν το γεγονός. Η στάση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα, με πολλούς να επισημαίνουν ότι η δημόσια συζήτηση στις ΗΠΑ έχει διολισθήσει σε επικίνδυνο επίπεδο πόλωσης.

Ο Βαν Τζόουνς, μοιραζόμενος το τελευταίο μήνυμα του Κερκ, εξέφρασε την ελπίδα ότι η πρωτοβουλία του συντηρητικού ακτιβιστή μπορεί να εμπνεύσει και άλλους να προσεγγίσουν με σεβασμό τους πολιτικούς τους αντιπάλους. «Ίσως αυτό το μήνυμα βοηθήσει κάποιον, και από τις δύο πλευρές, να αντιμετωπίσει τα θέματα με περισσότερη κατανόηση», είπε.

Η κηδεία του Τσάρλι Κερκ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο στάδιο State Farm στο Φοίνιξ της Αριζόνα. Στην τελετή αναμένεται να παραστούν χιλιάδες άνθρωποι, ενώ μεταξύ των προσωπικοτήτων που θα εκφωνήσουν λόγο είναι και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.