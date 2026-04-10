Το τελευταίο αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου -Συντετριμμένος ο γιος του, Ραζβάν, δείτε φωτογραφίες - iefimerida.gr

Σε κλίμα πένθους τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του Μιρτσέα Λουτσέσκου στο Βουκουρέστι, με στρατιωτικές τιμές, τη σημαία αλλά και τον Εθνικό Ύμνο της Ρουμανίας.

Ο θρυλικός Ρουμάνος προπονητής, ο «Il Luce», ο οποίος πέθανε (7/4) σε ηλικία 80 ετών στο πανεπιστημιακό νοσοκομείου του Βουκουρεστίου όπου νοσηλευόταν έχοντας υποστεί οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια και κρούσματα πνευμονικής θρομβοεμβολής, οδηγήθηκε σήμερα (10/4) στην τελευταία του κατοικία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νεκρώσιμη πομπή με το φέρετρο με το άψυχο σώμα του Μιρτσέα Λουτσέσκου αναχώρησε το πρωί από τo εθνικό στάδιο (Arena National) για την εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου (Sfântul Elefterie) στο Βουκουρέστι, όπου έγινε (10:00) η νεκρώσιμος ακολουθία, αυστηρά περιορισμένη πρόσβαση στην οικογένεια και τους στενούς καλεσμένους, όπως ανέεραν τα ΜΜΕ της Ρουμανίας (Digi24, Sport, fanatik).



Η τελετή τελείωσε μετά από περίπου 75 λεπτά και οι συμμετέχοντες άρχισαν να αποχωρούν.



Η νεκρώσιμη πομπή αναχώρησε από την εκκλησία της Αγίας Ελευθερίας για το κοιμητήριο Μπελού, όπου ο θρυλικός προπονητής κηδεύτηκε με στρατιωτικές τιμές. Υπήρξαν κανονιοβολισμοί και η μπάντα έπαιξε τον εθνικό ύμνο.

Μερικές δεκάδες άνθρωποι περίμεναν μπροστά από το νεκροταφείο. Η κυκλοφορία στην περιοχή περιορίστηκε και η αστυνομία της Ρουμανίας διασφάλισε την τάξη και ανέπτυξε τιμητική φρουρά.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόσβαση του κοινού ήταν περιορισμένη, προορίζεται αποκλειστικά για την οικογένεια και τους στενούς φίλους, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας.



Στο τελευταίο του ταξίδι τον συνόδεψαν η οικογένειά του και στενοί φίλοι.

Ενας πολυτελής τάφος τον περίμενε για περισσότερα από δέκα χρόνια. Τον είχε ετοιμάσει ο ίδιος.



Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Ίοαν Αντόνε, Γκεόργκι Χάτζι, Ίονουτ Λουπέσκου, Γκεόργκε Κόπος, Μιρτσέα Γκεοβάνα, Ραζβάν Μπουρλεάνου, Μιχάι Στόικα, Τζίτζι Νετόιου, Ντορίν Ματέου και Τζιτζι Μπεκάλι.

Ραζβάν Λουτσέσκου: Δεν άφησε στιγμή μόνη τη μητέρα του

Χωρίς να αφήσει στιγμή από δίπλα του τη μητέρα του, Άνα Μαρία, ο γιος του Μιρτσεά Λουτσέσκου, προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσεσκου.

Δείχνοντας να έζησε εκατό ώρες όπως ποτέ πριν, σε 57 χρόνια ζωής, από τη στιμή που έφτασε στο Βουκουρέστι.

«Σύμβολο ανθεκτικότητας απέναντι στον θάνατο, στις 48 ώρες κατά τις οποίες το φέρετρο του πατέρα του εναποτέθηκε στο εθνικό στάδιο. Στερημένος ενός ξεκούραστου ύπνου, στο ταραγμένο περιβάλλον, ο Ράζβαν Λουτσέσκου παρέμεινε δυνατός για τη μητέρα του», όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν τα ΜΜΕ της Ρουμανίας. Χαιρέτησε χιλιάδες ανθρώπους, σφίγγοντάς τους τα χέρια και ευχαριστώντας τους για τα συλλυπητήρια που εξέφρασαν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειωθεί ότι σύσσωμη η διοίκηση του ΠΑΟΚ ταξίδεψε στη ρουμανική πρωτεύουσα για να αποχαιρετήσει τον Μιρτσέα Λουτσέσκου αλλά και για να συμπαρασταθεί στον προπονητή της ομάδας, Ραζβάν Λουτσέσκου, στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του.

Βρέθηκαν εκεί, ο γιος του Ιβάν Σαββίδη, Νίκος, η CEO Μαρία Γκοντσάροβα, ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης, ο σύμβουλος ποδοσφαίρου Αντρέ Βιεϊρίνια και ο βοηθός προπονητή Παντελής Κωνσταντινίδης.



Δείτε φωτογραφίες:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, στις 7 Απριλίου 2026.