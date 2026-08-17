Το τελευταίο «αντίο» στην Μπόνι Τάιλερ -Οι Ουαλοί την αποχαιρέτησαν τραγουδώντας τις μεγάλες επιτυχίες της [βίντεο-εικόνες] - iefimerida.gr

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να αποτίσει φόρο τιμής στην εμβληματική τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, η οποία απεβίωσε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 75 ετών.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Θαυμαστές της Μπόνι Τάιλερ συγκεντρώθηκαν από νωρίς στους δρόμους του Μάμπλους στην Ουαλία, όπου ζούσε η τραγουδίστρια, περιμένοντας την πομπή για να αποτίσουν φόρο τιμής στην αείμνηστη καλλιτέχνιδα και να την αποχαιρετήσουν.

Το φέρετρό της μεταφέρθηκε στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας υπό τους ήχους των μεγαλύτερων επιτυχιών της, προτού ο Αιδεσιμότατος Κανόνας Justin Davies διαβάσει τον επικήδειο λόγο εκ μέρους της οικογένειάς της.

Η τελετή περιλάμβανε εμβληματικά τραγούδια όπως το «Total Eclipse Of The Heart», ενώ η οικογένεια ζήτησε, αντί για στεφάνια, να γίνουν δωρεές σε δύο φιλανθρωπικούς οργανισμούς που η ίδια υποστήριζε.

Σε προηγούμενη πομπή, το περασμένο Σάββατο, χιλιάδες θαυμαστές στο χωριό της τραγούδησαν το «Total Eclipse of the Heart» και πέταξαν λουλούδια, καθώς το τυλιγμένο με την ουαλική σημαία φέρετρό της περνούσε από μπροστά τους.

Η τραγουδίστρια του «Total Eclipse of The Heart» έφυγε από τη ζωή μήνες αφότου υπέστη ιατρικό επείγον περιστατικό στην Πορτογαλία.

Η σταρ, της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Γκέινορ Χόπκινς, θεωρούνταν ότι βρισκόταν στον δρόμο της ανάρρωσης μετά το εντερικό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, ωστόσο δυστυχώς απεβίωσε.

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Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε την Μπόνι Τάιλερ

Θαυμαστές της αείμνηστης ερμηνεύτριας είχαν φτάσει ώρες νωρίτερα στους δρόμους του Μάμπλους, στο Σουόνσι της Ουαλίας, όπου η Τάιλερ ζούσε και ήταν ιδιαίτερα γνωστή στους ντόπιους.

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Φωτογραφίες: ΑΡ

Το μοναδικά σχεδιασμένο φέρετρό της μεταφέρθηκε στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας, ενώ μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της συνόδευσαν την πορεία της.

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Η κηδεία τελέστηκε από τον Αιδεσιμότατο Κάνον Τζάστιν Ντέιβις, ενώ η μουσική εισόδου περιλάμβανε δύο από τα τραγούδια της, το «If I Sing You A Love Song» του 1978 και το «It's A Heartache» του 1977.

Η ουαλική χορωδία «Only Men Aloud» ερμήνευσε τα τραγούδια «Bridge Over Troubled Water» και «Total Eclipse of the Heart», ενώ ακούστηκε και η μεγάλη επιτυχία της Mary Hopkin του 1968, «Those Were The Days».

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«Ένα αστέρι γεννήθηκε…»

Ξεκινώντας τον επικήδειο ο Αιδεσιμότατος ανέφερε: «Ένα χαριτωμένο κοριτσάκι ανέπνευσε για πρώτη φορά στις 8 Ιουνίου 1951. Ένα αστέρι γεννήθηκε από την Έλσι και τον Γκλίντγουρ Χόπκινς και τα καλύτερα ήταν μπροστά... Απλώς δεν το ήξεραν ακόμα. Η μουσική γέμισε το πατρικό σπίτι με τη λυρική φωνή της μητέρας τους, που ήταν θεϊκή στο άκουσμα».

Επικήδειους εκφώνησαν ο μακροχρόνιος μάνατζέρ της Μάθιου Ντέιβις και ο Ρότζερ Μπελ, ο ανιχνευτής ταλέντων που ανακάλυψε την Bonnie σε ένα κλαμπ στο Σουόνσι.

Ο Μάθιου Ντέιβις είπε: «Πώς είναι δυνατόν να γιορτάσω μια ζωή τόσο μεγάλη και καλοζωισμένη όσο της Μπόνι σε λιγότερο από 10 λεπτά;».

Από την πλευρά του ο Ρότζερ Μπελ ανέφερε: «Δεν θα άλλαζα τίποτα. Η Γκέινορ ήταν μοναδική στο είδος της, ήξερες πάντα πού στεκόσουν μαζί της. Έλεγε τα πράγματα όπως είχαν. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί άνθρωποι εδώ θα το έχουν βιώσει αυτό».

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Το πρόγραμμα της τελετής περιλάμβανε επίσης τα τραγούδια «Bridge Over Troubled Water», «Only Men Aloud», «Total Eclipse Of The Heart», «Those Were The Days» και «Making Love Out Of Nothing» τα οποία ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της κηδείας της Tyler.

Η οικογένειά της ζήτησε επίσης, αντί στεφάνων, οι πολίτες να στηρίξουν δύο φιλανθρωπικούς οργανισμούς των οποίων ήταν προστάτρια, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Noah’s Ark Children’s Hospital στην Ουαλία και το Cerebral Palsy Cymru.

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Η πομπή στο Μάμπλους

Το περασμένο Σάββατο χιλιάδες θαυμαστές της Μπόνι Τάιλερ είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους του Μάμπλους, του χωριού της στην Ουαλία, χειροκροτώντας καθώς περνούσε το φέρετρό της.

Πολλοί άνθρωποι άρχισαν να τραγουδούν μια από τις πιο πετυχημένες μπαλάντες της, το «Total Eclipse of the Heart» καθώς το φέρετρο, τυλιγμένο με την ουαλική σημαία, εμφανίστηκε και πέταξαν λουλούδια στη νεκροφόρα.

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Η Μπόνι Τάιλερ, η τραγουδίστρια με την χαρακτηριστική ξανθιά χαίτη και τη βραχνή χροιά που έκανε τη φωνή της άμεσα αναγνωρίσιμη, πέθανε στις 8 Ιουλίου στην Πορτογαλία, όπου είχε σπίτι. Εισήχθη σε νοσοκομείο στο Φάρο στις αρχές Μαΐου για μια επείγουσα επέμβαση στο έντερο και στη συνέχεια έμεινε σε τεχνητό κώμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της, ωστόσο δεν τα κατάφερε.