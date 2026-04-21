Παραλίγο τραγωδία στον αέρα -Τελευταία στιγμή αεροπλάνο στις ΗΠΑ ανέβαλε την προσγείωση για να μη συγκρουστεί με άλλο - iefimerida.gr

Τελευταία στιγμή αποφεύχθηκε μια αεροπορική τραγωδία στον αμερικανικό ενάεριο χώρο όπως αποκαλύπτει υλικό που κατέγραψε την πορεία δύο επιβατηγών αεροπλάνων.

Η αμερικανική Southwest Airlines επιβεβαίωσε ότι μία από τις πτήσεις της αναγκάστηκε να προβεί σε ελιγμό αποφυγής για να μην συγκρουστεί με άλλη πτήση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ το Σαββατοκύριακο.

Η Southwest αναφέρει ότι, κατά την προσέγγιση στο Αεροδρόμιο υπό συνθήκες ισχυρών ριπών ανέμου, οι πιλότοι της πτήσης 507 της Southwest πραγματοποίησαν την τελευταία στιγμή προληπτικά έναν κύκλο, αναβάλλοντας την προσγείωση.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας, οι πιλότοι χρησιμοποίησαν οδηγίες από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και μια προειδοποίηση κυκλοφορίας εν πτήσει για να αποφύγουν τη σύγκρουση με την πτήση 1152 της Southwest, η οποία απογειωνόταν από άλλο διάδρομο.

Η πτήση 507 κατάφερε να προσγειωθεί στη συνέχεια και η πτήση 1152 συνέχισε προς τον προορισμό της στο Νόξβιλ.

«Συνεργαζόμαστε με την FAA στο πλαίσιο της έρευνας. Η Southwest εκτιμά τον επαγγελματισμό των πιλότων και των πληρωμάτων πτήσης της στην αντιμετώπιση του συμβάντος».

«Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για τη Southwest από την ασφάλεια των πελατών και των υπαλλήλων μας», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε δήλωσή της.