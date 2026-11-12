Τελεσίγραφο Τραμπ στο Μεξικό: Απειλεί με διπλασιασμό των δασμών αν δεν σταματήσει το νέο μεταναστευτικό κύμα

Νέα προειδοποίηση προς το Μεξικό απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας με άμεσο διπλασιασμό των δασμών λόγω των αυημένων μεταναστευτικών ροών.

Σε μήνυμά του στο truth Social, ο Αμερικανός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την είσοδό τους στη χώρα. Μάλιστα, στο ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμά του ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, προειδοποιώντας πως δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Να ’μαστε πάλι! Δεν πρόκειται να γίνουν δεκτοί! Το Μεξικό πρέπει να τους σταματήσει, τώρα, και αν δεν το κάνει, οι δασμοί στο Μεξικό θα διπλασιαστούν αμέσως. Το Μεξικό, ο κυβερνήτης του Τέξας, ο πολύ φιλελεύθερος νέος κυβερνήτης του Τέξας, η εξαιρετική Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης και η ICE έχουν ήδη ενημερωθεί. Δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια!».

Την ίδια ώρα, μια ομάδα περίπου 1.500 μεταναστών, στην πλειονότητά τους από χώρες της Κεντρικής Αμερικής, ξεκίνησε την Τρίτη την πορεία της από την πόλη Ταπατσούλα, στο νότιο Μεξικό, κοντά στα σύνορα με τη Γουατεμάλα.

Στόχος τους είναι να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσδοκώντας ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για νόμιμη διαμονή και εργασία στη χώρα.