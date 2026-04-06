LIVE: Αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν -Απειλές της Τεχεράνης ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν ποτέ στην προηγούμενη κατάσταση - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε νέο τελεσίγραφο στο Ιράν, απαιτώντας να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Η διορία ισχύει μέχρι τις 03:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας) την Μ. Τετάρτη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν όλους τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις γέφυρες της χώρας.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συνεχίζονται εντατικές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι «υπάρχουν καλές πιθανότητες» να επιτευχθεί συμφωνία έως τη Δευτέρα (6/4). Οι επαφές πραγματοποιούνται μέσω κορυφαίων απεσταλμένων στη Μέση Ανατολή, όπως ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ.

Το Ιράν προειδοποιεί για «ζωντανή κόλαση» -«Μην ακούς τον Νετανιάχου», λεει στον Τραμπ η Τεχεράνη

Από την ιρανική πλευρά, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι οι μονομερείς ενέργειες των ΗΠΑ θα οδηγήσουν τη χώρα σε «ζωντανή κόλαση» και κάλεσε τον Τραμπ να μην υπακούει στις εντολές του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Σεΐντ Μεχντί Ταμπαταμπάι δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα ανοίξει τα Στενά μόνο εφόσον υπάρξει αποζημίωση για τις πολεμικές ζημιές, με βάση νέο νομικό καθεστώς.

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση

Το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για μια «νέα τάξη» στον Περσικό Κόλπο, εν μέσω αυξανόμενης έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δήλωση αυτή έρχεται σε απάντηση των απειλών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ενδέχεται να πλήξει ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, εάν η Τεχεράνη δεν διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του IRGC στην πλατφόρμα X, τα Στενά δεν πρόκειται να επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση, κυρίως όσον αφορά την παρουσία και επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ολοκληρώνει τις επιχειρησιακές προετοιμασίες για το σχέδιο που θα διακηρύξει τη νέα τάξη στον Περσικό Κόλπο.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα στρατηγικής σημασίας πέρασμα για τη διεθνή ναυτιλία πετρελαίου, και οποιαδήποτε διαταραχή στη διέλευση μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Η ανακοίνωση του IRGC φαίνεται να υπογραμμίζει την πρόθεση της Τεχεράνης να διατηρήσει στρατηγικό έλεγχο στην περιοχή, παρά τις διεθνείς πιέσεις.

Εκατέρωθέν επιθέσεις Ισραήλ-Ιράν

Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή. Το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί αεροπορικά πλήγματα, ενώ το Ιράν ανταποκρίνεται με πυραυλικές επιθέσεις στη Χάιφα. Από τις τελευταίες επιθέσεις, ένας 82χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, 24 άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ τέσσερα άτομα αγνοούνται. Σημαντικές υλικές ζημιές υπέστη η Κουβτιανή Πετρελαϊκή Εταιρεία από επίθεση ιρανικού drone.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε θανατηφόρες αεροπορικές επιθέσεις στον Λίβανο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 11 νεκρούς, ανάμεσά τους ένα τετράχρονο παιδί και ένας στρατιώτης.

﻿Διασώθηκε και δεύτερος Αμερικανός πιλότος μαχητικού F-15



Στο μέτωπο των αμερικανικών δυνάμεων, διασώθηκε το δεύτερο μέλος του πληρώματος του μαχητικού F-15 που είχε καταπέσει στο Ιράν. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης καταστράφηκαν δύο αμερικανικά αεροσκάφη για να μην πέσουν σε ιρανικά χέρια, ενώ το πλήρωμα τραυματίστηκε.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με πολλαπλές διαστάσεις πολιτικής, στρατιωτικής και ανθρωπιστικής φύσης, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται υπό το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας.