Telegraph: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να αναγνωρίσει ουκρανικά εδάφη ως ρωσικά - iefimerida.gr

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να αναγνωρίσουν τον έλεγχο της Ρωσίας επί της Κριμαίας και άλλων κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Telegraph, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε τον απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρετ Κούσνερ, στη Μόσχα για να υποβάλουν την πρόταση απευθείας στον Βλαντιμίρ Πούτιν, υποστηρίζει το βρετανικό ΜΜΕ.

Οι ΗΠΑ έτοιμες να αποδεχτούν εδαφικές αξιώσεις της Μόσχας

Το σχέδιο αναγνώρισης των εδαφών είναι πιθανό να προχωρήσει παρά τις ανησυχίες των ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας.

Μια καλά πληροφορημένη πηγή δήλωσε: «Είναι όλο και πιο ξεκάθαρο ότι οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή θέση. Λένε ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν».

Τις τελευταίες ημέρες, οι ραγδαίες εξελίξεις γύρω από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν προκαλέσει νέες πολιτικές και διπλωματικές αναταράξεις. Ο πρόεδρος Πούτιν επιβεβαίωσε ότι η νομική αναγνώριση από τις ΗΠΑ για την Κριμαία και των ανατολικών ουκρανικών περιοχών Ντονιέτσκ και Λουχάνσκ θα είναι κεντρικό στοιχείο στα «ειρηνευτικά» τουλάχιστον ως βάση διαπραγμάτευσης.

Το σχέδιο ειρήνης που διέρρευσε αρχικά ως 28-σημειών από Αμερικανούς διαπραγματευτές, φέρεται να πρότεινε αποδοχή του ρωσικού ελέγχου -de facto ή ακόμα και de jure- όχι μόνο για την Κριμαία, αλλά και για μεγάλο μέρος του Ντονμπάς, καθώς και των περιφερειών Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Ωστόσο, μετά από έντονη πίεση από το Κίεβο και σοβαρό προβληματισμό από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι διαπραγματεύσεις αναδιαρθρώθηκαν στη Γενεύη, και καταρτίστηκε μια νέα, πιο περιορισμένη, πρόταση 19 σημείων. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα, όπως το εδαφικό, η ένταξη στην NATO και το δικαίωμα της Ουκρανίας να αποφασίζει μόνη της, έχουν μετατεθεί για αποφάσεις σε επίπεδο ηγετών.

Αγωνία για την πορεία των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία

Παρά την αλλαγή, όμως, ο φόβος ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να πιέσουν το Κίεβο σε συμβιβασμούς παραμένει, ειδικά πέρα από την επικείμενη συνάντηση του Γουίτκοφ με Ρώσους αξιωματούχους και ενδεχομένως με τον Πούτιν την ερχόμενη βδομάδα.

Από την πλευρά της ΕΕ και συμμάχων της Ουκρανίας, η αντίδραση είναι σαφής: Η αλλαγή συνόρων «με τη βία» δεν μπορεί να γίνει αποδεχτή. Ανώτατοι αξιωματούχοι έχουν επαναλάβει ότι οποιαδήποτε ειρήνη πρέπει να σέβεται την εδαφική ακεραιότητα του Κιέβου και το δικαίωμα του ουκρανικού λαού να αποφασίζει.

Η νέα φάση στις επεξεργασίες ενός αναθεωρημένου ειρηνευτικού σχεδίου αφήνει σε εκκρεμότητα τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, διατηρώντας όμως ανοιχτή την πιθανότητα ότι μελλοντικές συνομιλίες κορυφής μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών θα θέσουν τις τελικές παραχωρήσεις. Το Κίεβο επιμένει ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί παραίτηση από εδάφη χωρίς ευρεία λαϊκή συναίνεση.