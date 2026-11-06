Telegraph: Ο Χαμενεΐ έστειλε μυστική επιστολή στον Πούτιν και ζητά τα πανίσχυρα ρωσικά S-400 για να θωρακίσει το Ιράν - iefimerida.gr



Σε διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα για την προμήθεια προηγμένων αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 βρίσκεται η Τεχεράνη, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της The Telegraph.

Το Ιράν εμφανίζεται αυτή τη φορά αισιόδοξο ότι η Ρωσία θα προχωρήσει τελικά στην παράδοση των συστημάτων που διεκδικεί εδώ και χρόνια.

Όπως ανέφερε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, η Ισλαμική Δημοκρατία εκτιμά ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να ικανοποιήσει το μακροχρόνιο αίτημά της για την απόκτηση των ρωσικών S-400.

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Μυστική αποστολή στη Μόσχα με προσωπική επιστολή του Χαμενεΐ

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έστειλε την Πέμπτη στο Κρεμλίνο τον Μοχσέν Ρεζαΐ, επικεφαλής της ασφάλειας, μεταφέροντας προσωπική επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο. Κεντρικό αίτημά της ήταν η προμήθεια των συγκεκριμένων αντιαεροπορικών συστημάτων.

Οι συνομιλίες έρχονται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία δεν βοηθά «καθόλου» το Ιράν.

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Μετά τη συνάντηση στη Μόσχα, ο Ρεζαΐ δήλωσε ότι συζητήθηκαν σημαντικά περιφερειακά ζητήματα, καθώς και θέματα που αφορούν την περίοδο μετά τον πόλεμο και τις μελλοντικές διευθετήσεις για την περιφερειακή ασφάλεια.

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκε, επίσης, η κατασκευή ενός νέου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τη Ρωσία με το Ιράν.

Στρατηγική επιβίωσης με τη στήριξη της Μόσχας

Το Ιράν έχει ήδη συνάψει σειρά συμφωνιών με τη Ρωσία για την προμήθεια οπλικών συστημάτων, οι οποίες φαίνεται να εντάσσονται σε έναν ευρύτερο, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της Τεχεράνης για την επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε περίπτωση πολέμου με τις ΗΠΑ.

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Η The Telegraph αποκαλύπτει ότι Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν λάβει προτάσεις για το πώς θα μπορούσε η χώρα να ανταπεξέλθει σε έναν τέτοιο πόλεμο, με βασικό άξονα την ενίσχυση των στρατιωτικών δεσμών με τη Ρωσία.

Εμπιστευτικά έγγραφα, που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, καταγράφουν τις εισηγήσεις μυστικής επιτροπής του ιρανικού κοινοβουλίου, η οποία είχε εκπονήσει συγκεκριμένες συστάσεις πριν από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τον Φεβρουάριο.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβανόταν η ανάπτυξη «στρατηγικών σχέσεων, ιδιαίτερα στον στρατιωτικό τομέα, με ανεξάρτητες παγκόσμιες δυνάμεις όπως η Κίνα και η Ρωσία», οι οποίες θα μπορούσαν να περιορίσουν την αμερικανική πίεση.

Ιδιαίτερη έμφαση δινόταν στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας, των πυραυλικών δυνατοτήτων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Ρωσικά εργοστάσια κατασκευάζουν πυραυλικά συστήματα για το Ιράν

Την ίδια ώρα, έγγραφα της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας που διέρρευσαν την Πέμπτη αποκαλύπτουν ότι η Ρωσία κατασκευάζει πυραυλικά συστήματα για λογαριασμό του Ιράν.

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Ειδικότερα, κρατικά εργοστάσια της Ρωσίας παράγουν εξειδικευμένο εξοπλισμό εκτόξευσης πυραύλων που προορίζεται για χρήση από ελικόπτερα, στο πλαίσιο εξαγωγικής σύμβασης.

Στα σχετικά έγγραφα η σύμβαση εμφανίζεται με την κωδική ονομασία «K-10», η οποία, σύμφωνα με ένα από αυτά, αποτελεί την ονομασία που χρησιμοποιείται για το Ιράν.