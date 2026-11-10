Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον χάρτη της απασχόλησης στη Γερμανία -Φόβοι ότι μπορεί να χαθούν 800.000 θέσεις εργασίας - iefimerida.gr

Σημαντικές ανακατατάξεις στην αγορά εργασίας της Γερμανίας αναμένεται να προκαλέσει η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στα επόμενα 15 χρόνια.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης, Αντρέα Νάλες, περίπου 800.000 θέσεις εργασίας ενδέχεται να καταργηθούν εξαιτίας της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, την ίδια στιγμή που θα προκύψουν καινούργιες επαγγελματικές ευκαιρίες.

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Μιλώντας στην εφημερίδα Handelsblatt, η Νάλες υπογράμμισε ότι πλέον κανένας επαγγελματικός κλάδος δεν μπορεί να θεωρείται προστατευμένος από τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως εξήγησε, μεγαλύτερες πιέσεις αναμένεται να δεχθούν οι υπηρεσίες, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι τράπεζες, καθώς αρκετές από τις εργασίες τους μπορούν να αυτοματοποιηθούν.

Ποια επαγγέλματα εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

Διαφορετική είναι η εικόνα σε επαγγέλματα που απαιτούν εξειδικευμένες πρακτικές δεξιότητες και δεν βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας εκτιμάται ότι θα διατηρήσουν μεγαλύτερη αντοχή στις τεχνολογικές αλλαγές.

Παράλληλα, ευκαιρίες απασχόλησης θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν και για εργαζομένους με περιορισμένη κατάρτιση ή χωρίς εξειδίκευση, καθώς δεν είναι εφικτή ή απαραίτητη η αντικατάσταση κάθε ανθρώπινης εργασίας από αυτοματοποιημένα συστήματα.

Η επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας απασχόλησης τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, θέτοντας ωστόσο ως βασική προϋπόθεση την αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από αυτές.

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Η ανεργία και δημογραφικό απασχολούν τη Γερμανία

Αναφερόμενη στη σημερινή κατάσταση της αγοράς εργασίας, η Αντρέα Νάλες επισήμανε ότι αυτήν την περίοδο η αύξηση της ανεργίας αποτελεί μεγαλύτερη ανησυχία σε σχέση με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο κατασκευαστικός τομέας, όπου καταγράφονται θετικότερες εξελίξεις, χάρη στα κυβερνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη των υποδομών.

Η ίδια εκτίμησε, πάντως, ότι μέσα στην επόμενη πενταετία η έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων θα εξελιχθεί στο σημαντικότερο πρόβλημα. Καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη διαδραματίζουν οι δημογραφικές μεταβολές, καθώς η Γερμανία χάνει κάθε χρόνο περίπου 500.000 εργαζομένους από το συνολικό εργατικό της δυναμικό.

Παράλληλα, η μετακίνηση νέων ανθρώπων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες προς τη Γερμανία βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τη Νάλες, καθίσταται αναγκαία η προσέλκυση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.