Η Τεχεράνη ζητά «περιφερειακή ενότητα» για να αποφευχθεί νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή - iefimerida.gr

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε σήμερα «περιφερειακή ενότητα» κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Τεχεράνη που ξεκίνησε σήμερα με αξιωματούχους από το Πακιστάν, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των τριών χωρών που συμμετέχουν στη Συμφωνία της Μέκκας – Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν—μετέβησαν σήμερα στην Τεχεράνη για να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.

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«Ελπίζω ότι η παρουσία σε αυτή τη συνάντηση εκπροσώπων από ισχυρές ισλαμικές χώρες θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής ενότητας και συνοχής», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας, καλώντας αυτές τις χώρες να «σταθούν ενωμένες και να υιοθετήσουν μια συντονισμένη θέση».

Αυτή η τετραμερής συνάντηση, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ισλαμαμπάντ, του μεσολαβητή στον πόλεμο στο Ιράν, επικεντρώνεται στην «περιφερειακή συνεργασία, την αμερικανο-ισραηλινή επιθετικότητα κατά του Ιράν και τις συνέπειές της», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε πως η Τεχεράνη δεν πρόκειται να συζητήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα κατά τις συνομιλίες, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει πρώτα να ικανοποιήσουν τους όρους της Τεχεράνης για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου τους κατά του Ιράν. Η πρόταση του Ιράν, η οποία διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον μέσω διαμεσολαβητών στα μέσα Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων, τη χαλάρωση των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα περιφερειακά μέτωπα.

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Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε σήμερα να τερματιστεί η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, ενόψει της συνάντησης στην Τεχεράνη.

«Είναι απολύτως απαραίτητο να τερματιστεί η κλιμάκωση», προέτρεψε, στο περιθώριο επίσκεψης στο Κάιρο. «Πρέπει να αποφύγουμε, πάση θυσία, έναν συνδυασμό μιας μαζικής στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν και μιας μαζικής ιρανικής στρατιωτικής επίθεσης κατά των κρατών του Κόλπου. Οι συνέπειες θα ήταν αδιανόητες», προειδοποίησε.