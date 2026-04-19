Επιμένει η Τεχεράνη: Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός συνιστά «παραβίαση» της εκεχειρίας - iefimerida.gr

Για παράνομη και εγκληματική ενέργεια αναφορικά με τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, κάνει λόγο το Ιράν.



Παράλληλα, σημειώνει πως πρόκειται για «παραβίαση της εκεχειρίας» την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί την Τεχεράνη ότι παραβίασε την εκεχειρία στα Στενά του Ορμούζ.



«Το να επιβάλει εσκεμμένα μια συλλογική τιμωρία στον ιρανικό λαό, ισοδυναμεί με ένα έγκλημα πολέμου και ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε, από την πλευρά του, σήμερα την Τεχεράνη ότι παραβίασε την εκεχειρία ανάμεσα στις δύο χώρες, καθώς επιτέθηκε σε πλοία στα Στενά.