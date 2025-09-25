Ταυτοποιήθηκε μετά από 20 χρόνια γυναίκα που είχε βρεθεί νεκρή στην Ισπανία -Η ανακοίνωση της Interpol - iefimerida.gr

Μια γυναίκα, της οποίας η σορός είχε βρεθεί πριν από περισσότερα από 20 χρόνια στην Ισπανία, ταυτοποιήθηκε χάρη σε μία διεθνή αστυνομική εκστρατεία.

Η γυναίκα κατονομάστηκε την Πέμπτη ως η 31χρονη Ρωσίδα Λιουντμίλα Ζαβάντα. Πρόκειται για το τρίτο άτομο που ταυτοποιείται μέσω της πρωτοβουλίας Operation Identify Me, η οποία ξεκίνησε η αστυνομία το 2023 σε μια προσπάθεια να ταυτοποιηθούν γυναίκες που είχαν δολοφονηθεί ή πέθαναν υπό ύποπτες ή ανεξήγητες συνθήκες στην Ευρώπη.

«Η γυναίκα με τα ροζ» που βρέθηκε νεκρή στην Ισπανία το 2005

Η σορός της Ζαβάντα είχε βρεθεί σε δρόμο της Βαρκελώνης το 2005. Η αστυνομία την αποκαλούσε «η γυναίκα με τα ροζ», επειδή ήταν ντυμένη με ροζ φλοράλ τοπ, ροζ παντελόνι και ροζ υποδήματα. Οι συνθήκες του θανάτου της θεωρήθηκαν «ύποπτες» καθώς τα στοιχεία υποδήλωναν ότι η σορός της είχε μετακινηθεί 12 ώρες πριν εντοπιστεί. Ωστόσο, οι έρευνες δεν είχαν οδηγήσει στην ταυτότητά της.

Νωρίτερα φέτος, και αφού η υπόθεσή είχε ενταχθεί στην πρωτοβουλία Operation Identify Me, οι τουρκικές αρχές εντόπισαν τα δακτυλικά της αποτυπώματα σε μία εθνική βάση δεδομένων γεγονός που αποκάλυψε την ταυτότητά της. Ακολούθησε επιβεβαίωση με DNA από στενό συγγενή στη Ρωσία. Οι αστυνομικές έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της συνεχίζονται.

Η πρώτη γυναίκα που ταυτοποιήθηκε μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας ήταν η 31χρονη Ρίτα Ρόμπερτς από την Ουαλία, η οποία δολοφονήθηκε στο Βέλγιο το 1992. Η δεύτερη περίπτωση αφορά στην 33χρονη Αϊνόχα Ιζάγκα Ιμπιέτα Λίμα, από την Παραγουάη που βρέθηκε νεκρή σε ένα πτηνοτροφείο στην Ισπανία.

Η αστυνομία εξακολουθεί να προσπαθεί να ταυτοποιήσει 44 γυναίκες που βρέθηκαν νεκρές στην Ολλανδία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Η πλειονότητα αυτών είναι θύματα δολοφονίας, και πιστεύεται ότι ήταν ηλικίας μεταξύ 15 και 30 ετών.

Σύμφωνα με την Interpol η αύξηση της μετανάστευσης παγκοσμίως και η εμπορία ανθρώπων έχουν οδηγήσει σε περισσότερες αναφορές εξαφανίσεων ατόμων εκτός των χωρών τους, γεγονός που μπορεί να δυσχεράνει την αναγνώριση σορών. Εκπρόσωπος της Interpol τόνισε επίσης στο BBC, ότι οι γυναίκες επηρεάζονται δυσανάλογα από μορφές έμφυλης βίας.

Πηγή: BBC