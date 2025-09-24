Βίντεο: Ταύρος κάρφωσε έμπειρο ταυρομάχο στη Μαδρίτη -«Αιμορραγούσα πολύ» - iefimerida.gr

Άγρια επίθεση από ταύρο δέχθηκε την Κυριακή έμπειρος ταυρομάχος στη μεγαλύτερη αρένα ταυρομαχίας της Ισπανίας, Las Ventas.

Ο Serafín Marín, 42 ετών, μόλις είχε ολοκληρώσει μία κλασική πάσα Verónica, μία από τις πιο κλασικές κινήσεις στην ταυρομαχία κατά την οποία ο ταυρομάχος στρέφει τον μανδύα γύρω από το σώμα του για να περάσει ο ταύρος, όταν ξαφνικά το τεράστιο ζώο του όρμησε και τον κάρφωσε με το δεξί του κέρατο σηκώνοντάς τον στον αέρα. Το τραγικό περιστατικό έγινε ενώπιον 8.000 θεατών. Ο ταυρομάχος κατέληξε στο έδαφος και αμέσως συνάδελφοί του έσπευσαν να αποσπάσουν την προσοχή του ζώου. Ο 42χρονος κατέρρευσε και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με ένα βαθύ τραύμα 28 εκατοστών στο πόδι του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίντεο: Η επίθεση ταύρου σε ταυρομάχο -Προσοχή, σκληρές εικόνες

Από το νοσοκομείο εξήγησε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα του τραυματισμού του στον μηρό. «Ήταν τρομερό. Αιμορραγούσα πολύ», είπε, ενώ δήλωσε ότι «αιφνιδιάστηκε» από την επίθεση του ταύρου.

Σημείωσε ότι προετοιμαζόταν για αυτή τη μέρα έναν χρόνο και εξέφρασε την απογοήτευσή του που η προσπάθειά του πήγε χαμένη. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό πάντως, ο έμπειρος ταυρομάχος ανυπομονεί να επιστρέψει στην αρένα, αν και θα πρέπει να περιμένει έναν χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, 22χρονος ταυρομάχος έχασε τη ζωή του από χτύπημα ταύρου στην πρώτη του εμφάνιση στην αρένα Campo Pequeno της Λισαβόνας.



