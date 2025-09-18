Ταξίδεψε 180 χιλιόμετρα μέσα στην έρημο με μια ομάδα ποδηλατών και η χειρονομία ενός από αυτούς άλλαξε τη ζωή της - iefimerida.gr

Κατά τη διάρκεια ενός δύσκολου ποδηλατικού ταξιδιού στο Μαρόκο, μια αδέσποτη σκυλίτσα εμφανίστηκε ξαφνικά στον δρόμο της ποδηλάτισσας Έμιλι.

Η Έμιλι δημοσίευσε την ιστορία τους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η οποία έγινε γνωστή μέσα από την ιστοσελίδα The Dodo και συγκίνησε χιλιάδες χρήστες στα social media.

«Πέρυσι ξεκινήσαμε ένα ποδηλατικό ταξίδι, ακολουθώντας μια παλιά διαδρομή στο Μαρόκο. Καθώς αφήναμε πίσω μας την έρημο, εμφανίστηκε μια καινούρια συνοδοιπόρος», ανέφερε.

Αρχικά πίστεψαν ότι θα τους συνόδευε μόνο για λίγα χιλιόμετρα, όμως συνέβη το αντίθετο

«Όταν κάναμε την πρώτη μας στάση για καφέ, είχε ήδη τρέξει απόσταση μισού μαραθωνίου. Μέχρι το μεσημέρι είχε καλύψει 50 χιλιόμετρα και, παρότι ήταν εξαντλημένη, συνέχισε να μας ακολουθεί. Τα πόδια της ήταν καταπονημένα, όμως δεν το έβαζε κάτω», λέει η Έμιλι.

Φωτογραφία: screenshot

Για να προστατεύσουν τις πατούσες της, οι ποδηλάτες τις τύλιξαν με κάλτσες. Έτσι, η σκυλίτσα, που ονομάστηκε Χάρα,﻿ κατάφερε να ολοκληρώσει 80 χιλιόμετρα σε μία μέρα.

Με περισσότερα από 100 χιλιόμετρα να απομένουν και τη σκυλίτσα να τους έχει γίνει «σκιά», έπρεπε να βρουν λύση.

Όπως σημείωσε η Έμιλι, η υιοθεσία σκύλων δεν είναι συνηθισμένη πρακτική στο Μαρόκο, καθώς οι αδέσποτοι υπολογίζονται σε εκατομμύρια και υπάρχει έντονος φόβος για τη λύσσα. Παρ’ όλα αυτά, η Χάρα δεν έδειχνε καμία διάθεση να φύγει από κοντά τους.

«Δεν μας ακολουθούσε για φαγητό ή νερό. Ήταν η επιτομή του ''καλύτερου φίλου του ανθρώπου''. Ίσως, βέβαια, απλώς να της άρεσαν τα ποδήλατα», σχολίασε η αθλήτρια.

Ένα συγκινητικό τέλος

Η ιστορία γρήγορα έγινε viral και πολλοί αναρωτήθηκαν τι απέγινε η Χάρα. Η απάντηση ήρθε από την ίδια την αθλήτρια. Ο δεσμός που αναπτύχθηκε ήταν τόσο δυνατός, ώστε αποφάσισε να την υιοθετήσει.