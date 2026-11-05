Πάνω από 3.000 ταραντούλες εντοπίστηκαν σε αποσκευές ταξιδιωτών σε αεροδρόμιο στο Περού -Αντιμέτωποι με πολυετή φυλάκιση - iefimerida.gr

Ένα απίστευτο περιστατικό λαθρεμπορίας άγριων ζώων αποκαλύφθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Jorge Chávez της Λίμα στο Περού.

Οι αρχές εντόπισαν περισσότερες από 3.000 ταραντούλες, αυγά και νεογέννητες αράχνες κρυμμένες μέσα στις αποσκευές τριών ταξιδιωτών που ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν για τη Γερμανία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου, έπειτα από ανώνυμη πληροφορία που έφτασε στην Εθνική Υπηρεσία Δασών και Άγριας Ζωής του Περού (SERFOR). Κατά τον έλεγχο των αποσκευών, οι τελωνειακοί υπάλληλοι ανακάλυψαν εκατοντάδες πλαστικά δοχεία, τα οποία ήταν τυλιγμένα μέσα σε κάλτσες των ταξιδιωτών, προκειμένου να μην εντοπιστεί το παράνομο φορτίο.

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Σύμφωνα με τις αρχές, οι τρεις ύποπτοι, δύο Γερμανοί και ένας Πολωνός υπήκοος, φέρονται να είχαν συγκεντρώσει τα συγκεκριμένα είδη αραχνών από διαφορετικές περιοχές του Περού, μεταξύ των οποίων οι περιοχές Junín, Loreto, Cajamarca, Cusco και La Libertad.

Είδη που δεν έχουν καταγραφεί επιστημονικά, ανάμεσα στα ευρήματα

Στα δοχεία εντοπίστηκαν μεγάλες ταραντούλες, εκατοντάδες αυγά και νεογέννητες αράχνες, ορισμένες από τις οποίες ανήκουν σε προστατευόμενα είδη, ενώ άλλες ενδέχεται να αποτελούν είδη που δεν έχουν ακόμη περιγραφεί από την επιστημονική κοινότητα, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η Cora Suárez, τεχνικός ελέγχου δασών και άγριας ζωής της SERFOR, ανέφερε ότι οι διακινητές είχαν πραγματοποιήσει προσεκτική επιλογή διαφορετικών ειδών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που δεν έχουν ακόμη καταγραφεί επιστημονικά.

Κάθε κάλτσα έφερε ειδική σήμανση, ώστε να διατηρείται η αναγνώριση των διαφορετικών ειδών που φέρονται να μεταφέρονταν παράνομα.

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Μεταξύ των γενών που εντοπίστηκαν ήταν τα Pamphobeteus, Thrixopelma, Antikuna και Avicularia. Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσία της Pamphobeteus antinous, μιας από τις μεγαλύτερες ταραντούλες της Νότιας Αμερικής, η οποία χαρακτηρίζεται ευάλωτη και προστατεύεται από την περουβιανή νομοθεσία.

Τα συγκεκριμένα είδη ενδέχεται να προορίζονταν για συλλέκτες, επιστημονική έρευνα ή πώληση στο εμπόριο εξωτικών κατοικίδιων. Μάλιστα, σύμφωνα με τη SERFOR, έρευνα σε επιστημονικές δημοσιεύσεις έδειξε ότι ένας από τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες ενδέχεται να δραστηριοποιείται ως ερευνητής ταραντούλων.

Αντιμέτωποι με ποινές έως και επτά χρόνια φυλάκισης

Η παράνομη συλλογή και μεταφορά άγριων ζώων χωρίς τις απαραίτητες άδειες αποτελεί αδίκημα στο Περού. Για τέτοιου είδους υποθέσεις προβλέπεται ποινή φυλάκισης από τρία έως πέντε χρόνια, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα επτά χρόνια όταν εμπλέκονται προστατευόμενα είδη.

Οι τρεις ταξιδιώτες συνελήφθησαν από ειδικούς πράκτορες της Εθνικής Αστυνομίας του Περού για περιβαλλοντικά εγκλήματα και αναμένουν την επίσημη ποινική διερεύνηση της υπόθεσης από την Ειδική Εισαγγελία Περιβάλλοντος (FEMA).

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Οι αρχές εξετάζουν πλέον όλες τις πτυχές της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστώσουν το εύρος της παράνομης δραστηριότητας και τον τελικό προορισμό των αραχνών.

Πόσο επικίνδυνες είναι οι ταραντούλες που κατασχέθηκαν

Παρά τον εντυπωσιακό αριθμό των αραχνών που εντοπίστηκαν στις αποσκευές, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα είδη ανήκουν στις λεγόμενες ταραντούλες του Νέου Κόσμου, δηλαδή προέρχονται από την αμερικανική ήπειρο.

Το δηλητήριό τους δεν θεωρείται επικίνδυνο για τον άνθρωπο, ενώ ένα πιθανό δάγκωμα προκαλεί συνήθως αντίδραση παρόμοια με εκείνη από τσίμπημα μέλισσας ή σφήκας.

Ωστόσο, η υπόθεση αναδεικνύει τη σοβαρότητα του παράνομου εμπορίου άγριας ζωής, καθώς η ανεξέλεγκτη συλλογή προστατευόμενων ειδών μπορεί να απειλήσει τη βιοποικιλότητα και την επιβίωση σπάνιων πληθυσμών.

Οι περουβιανές αρχές υπογραμμίζουν ότι η αποκάλυψη της επιχείρησης κατέστη δυνατή χάρη στην ανώνυμη καταγγελία μέσω της ειδικής πλατφόρμας αναφορών της SERFOR, η οποία οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.