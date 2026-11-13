 Νέα Ορλεάνη: Τάνκερ συγκρούστηκε με ποταμόπλοιο -Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 129 επιβαινόντων, σοκαριστικό βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ορλεάνη: Τάνκερ συγκρούστηκε με ποταμόπλοιο -Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 129 επιβαινόντων, σοκαριστικό βίντεο

ΦΡΑΝΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ποταμόπλοιο συγκρούστηκε με άλλο πλοίο στον Μισισιπή
Ποταμόπλοιο συγκρούστηκε με άλλο πλοίο στον Μισισιπή / Φωτογραφία: Χ

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Νέας Ορλεάνης﻿ έπειτα από αναφορές για σοβαρό περιστατικό στον ποταμό Μισισιπή, κοντά στο λιμάνι της πόλης.

Σύμφωνα με πηγή του Fox 8, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Παρασκευής (τοπική ώρα) για σκάφος που βρισκόταν σε κίνδυνο.

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Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για το ποταμόπλοιο «American Heritage», της American Cruise Lines, με περίπου 129 επιβαίνοντες.

Βίντεο από πολίτες που βρίσκονταν στην ακτή καταγράφουν τη στιγμή που το τάνκερ «Atlantic Asphalt» εμβολίζει το επιβατηγό πλοίο. Στη συνέχεια η εικόνα εμφανίζει το επιβατηγό πλοίο να έχει βυθιστεί.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν φυτογραφίες που δείχνουν τους επιβάτες να εκκενώνουν το ποταμόπλοιο από τα προστατευτικά κάγκελα.

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Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, με τους διασώστες να πραγματοποιούν επιχείρηση διάσωσης. Άλλα βίντεο δείχνουν επιβάτες με σωσίβια να έχουν πέσει στο νερό με τους διασώστες να βρίσκονται επί τόπου.

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