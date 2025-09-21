Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν αποκλείουν κάθε ενδεχόμενο να επιστραφεί η βάση της Μπαγκράμ στις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Οποιαδήποτε συμφωνία για να επιστραφεί η πρώην αμερικανική βάση της Μπαγκράμ είναι «αδύνατη», δήλωσε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν.﻿

Η αντίδρασή τους ήρθε αφού ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε το Αφγανιστάν με κυρώσεις σε περίπτωση που αρνηθεί.

«Ορισμένα πρόσωπα δήλωσαν πρόσφατα ότι άρχισαν διαπραγματεύσεις με το Αφγανιστάν για να ανακτήσουν την αεροπορική βάση της Μπαγκράμ», δήλωσε ο Φασιχουντίν Φιτράτ, διευθυντής στο υπουργείο Άμυνας, τον οποίο επικαλούνται τα αφγανικά μέσα ενημέρωσης.

«Συμφωνία έστω και για ένα τετραγωνικό εκατοστό του αφγανικού εδάφους είναι αδύνατη», τόνισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες, Σάββατο, το Αφγανιστάν με αδιευκρίνιστα αντίποινα, μερικές ημέρες αφού είχε εκφράσει την ιδέα, στη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, να ανακτήσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της βάσης.

«Αν το Αφγανιστάν δεν δώσει την αεροπορική βάση της Μπαγκράμ πίσω σ' αυτούς που την έφτιαξαν, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ΠΟΛΥ ΚΑΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ!!!», απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω της πλατφόρμας Truth Social, της οποίας είναι ιδιοκτήτης.

Χωρίς να κατονομάσει τις ΗΠΑ, ο Φασιχουντίν Φιτράτ εξήγησε πως «ορισμένα πρόσωπα» θέλουν να πάρουν πίσω τη βάση μέσω μιας «πολιτικής συμφωνίας».

«Δεν την έχουμε ανάγκη» μια τέτοια συμφωνία, δήλωσε απλώς σχετικά με τη μεγαλύτερη αεροπορική βάση του Αφγανιστάν, κοντά στην Καμπούλ, η οποία υπήρξε το νευραλγικό κέντρο της πολεμικής προσπάθειας των Δυτικών με επικεφαλής τις ΗΠΑ εναντίον των Ταλιμπάν, μέχρι που οι τελευταίοι κατέλαβαν και πάλι την εξουσία το καλοκαίρι του 2021.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη διατυπώσει την Πέμπτη, προς γενική κατάπληξη, την ιδέα να ανακτήσει τη βάση της Μπαγκράμ, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ κατά την τελευταία ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ο ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλουμε αυτή τη βάση είναι, όπως το γνωρίζεται, ότι απέχει μία ώρα από το μέρος όπου η Κίνα κατασκευάζει τα πυρηνικά όπλα της», είχε δηλώσει ο αμερικανός πρόεδρος.

Το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ ερωτήθηκε από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει αμερικανικά στρατεύματα για να πάρουν πίσω την Μπαγκράμ.

«Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά διαξάγουμε αυτή τη στιγμή συνομιλίες με το Αφγανιστάν, θέλουμε να ανακτήσουμε αυτή τη βάση και την θέλουμε γρήγορα, αμέσως. Και αν δεν την επιστρέψουν, θα ανακαλύψετε τι σκοπεύω να κάνω», δήλωσε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.