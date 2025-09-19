Σκοταδισμός στο Αφγανιστάν -Οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν στα πανεπιστήμια βιβλία που έχουν γραφτεί από γυναίκες - iefimerida.gr

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν προχώρησε σε ένα ακόμη βήμα περιορισμού της ακαδημαϊκής ελευθερίας, απαγορεύοντας τη χρήση βιβλίων που έχουν γραφτεί από γυναίκες.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την κατάργηση 18 πανεπιστημιακών μαθημάτων, μεταξύ των οποίων έξι που αφορούσαν άμεσα τις γυναίκες. Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία τέσσερα χρόνια και έχει στο στόχαστρο, πρωτίστως, τα δικαιώματα των γυναικών και την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση σημειώνει το BBC στο ρεπορτάζ του.

Σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν στο BBC Afghan, 679 πανεπιστημιακά συγγράμματα αφαιρέθηκαν από τα προγράμματα σπουδών. Από αυτά, τα 140 ήταν γραμμένα από γυναίκες, με τίτλους που κυμαίνονταν από κοινωνιολογικές μελέτες έως τεχνικά εγχειρίδια, όπως το «Ασφάλεια στο χημικό εργαστήριο». Οι αρμόδιοι Ταλιμπάν έκριναν ότι τα βιβλία αυτά περιέχουν «πολιτικές κατά της Σαρία και του συστήματος».

Τέλος τα βιβλία που έχουν γραφτεί από γυναίκες

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης επιβεβαίωσαν ότι όλα τα έργα που έχουν συγγραφεί από γυναίκες θεωρούνται πλέον μη διδάξιμα.

Η απαγόρευση δεν αφορά μόνο τα βιβλία, αλλά και ολόκληρα πανεπιστημιακά πεδία. Ανάμεσα στα 18 μαθήματα που καταργήθηκαν περιλαμβάνονται τα «Φύλο και Ανάπτυξη», «Ο ρόλος της γυναίκας στην επικοινωνία» και «Κοινωνιολογία των γυναικών». Με την κίνηση αυτή, οι Ταλιμπάν στοχοποιούν συστηματικά την ακαδημαϊκή μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σεξουαλική παρενόχληση.

Η απόφαση έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα περιορισμών. Από την επιστροφή τους στην εξουσία το 2021, οι Ταλιμπάν έχουν απαγορεύσει την εκπαίδευση των κοριτσιών πέρα από την έκτη τάξη. Το 2024 έκλεισαν και τα μαθήματα μαιευτικής, αποκλείοντας μία από τις τελευταίες διόδους γυναικείας εκπαίδευσης. Παράλληλα, μόλις αυτή την εβδομάδα, ο ανώτατος ηγέτης τους απαγόρευσε τη χρήση οπτικών ινών σε δέκα επαρχίες, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο αποσκοπεί στην «αποτροπή της ανηθικότητας» την οποία συνδέουν με το διαδίκτυο.

Μπλόκο από τους Ταλιμπάν στα ιρανικά βιβλία

Επίσης, από τα βιβλία που απαγορεύτηκαν, περισσότερα από 300 είναι είτε γραμμένα από Ιρανούς συγγραφείς είτε εκδομένα στο Ιράν. Μέλη της επιτροπής αξιολόγησης βιβλίων παραδέχτηκαν ότι ο αποκλεισμός αποσκοπεί στην «αποτροπή της διείσδυσης ιρανικού περιεχομένου» στην αφγανική ακαδημαϊκή ζωή.

Η ένταση στις σχέσεις Ιράν–Αφγανιστάν έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με αιχμή ζητήματα όπως τα δικαιώματα στο νερό και η μαζική επιστροφή περισσότερων από 1,5 εκατομμυρίου Αφγανών που διέμεναν στο Ιράν. Ο αποκλεισμός ιρανικών βιβλίων στερεί, όμως, από τα πανεπιστήμια του Αφγανιστάν μια σημαντική πηγή γνώσης και διασύνδεσης με την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα, επισημαίνεται.