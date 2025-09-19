Σε ασφαλές έδαφος το ζευγάρι των ηλικιωμένων Βρετανών που άφησαν ελεύθερους οι Ταλιμπάν -Τους κρατούσαν 8 μήνες - iefimerida.gr

Το ζευγάρι ηλικιωμένων Βρετανών που άφησαν ελεύθερους οι Ταλιμπάν μετά από σχεδόν οκτώ μήνες κράτησης στο Αφγανιστάν έφτασε σήμερα στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ.

Η αραβική χώρα λειτούργησε ως μεσολαβητής για την απελευθέρωσή τους, κι έτσι η πτήση που τους μετέφερε προσγειώθηκε εκεί.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τον 80χρονο Πίτερ Ρέινολντς και την 76χρονη Μπάρμπι Ρέινολντς προσγειώθηκε στο τμήμα διπλωματικών αποστολών του τερματικού σταθμού του Διεθνούς Αεροδρομίου της Ντόχα.

Το ζευγάρι επανενώθηκε με την οικογένειά του στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης, αφού αναχώρησε νωρίτερα σήμερα από την Καμπούλ. Είχαν συλληφθεί από το καθεστώς των Ταλιμπάν επειδή «είχαν παραβιάσει αφγανικούς νόμους», όπως έγραψε σε ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών του Αφγανιστάν, τονίζοντας πως η χώρα «δεν βλέπει ζητήματα που σχετίζονται με τους πολίτες από πολιτική ή συναλλακτική σκοπιά».

Η οικογένεια των δύο Βρετανών, οι οποίοι συνελήφθησαν από το υπουργείο Εσωτερικών των Ταλιμπάν την 1η Φεβρουαρίου, είχε εκφράσει την ανησυχία της για την υγεία τους και για την ικανότητά τους να επιβιώσουν υπό κράτηση.

Το Κατάρ διαπραγματεύθηκε με τις αρχές των Ταλιμπάν για αρκετούς μήνες, σε συντονισμό με τη Βρετανία και την οικογένεια του ζευγαριού, δήλωσε αξιωματούχος με γνώση του θέματος, όπως γράφει το Reuters.

«Καθ' όλη τη διάρκεια των οκτώ μηνών κράτησής τους -κατά τη διάρκεια των οποίων κρατούνταν σε μεγάλο βαθμό χωριστά-, η πρεσβεία του Κατάρ στην Καμπούλ τους παρείχε κρίσιμη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στον γιατρό τους, της χορήγησης φαρμάκων και της τακτικής επικοινωνίας με την οικογένειά τους», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το Κατάρ έχει εργαστεί για την απελευθέρωση αλλοδαπών που κρατούνται στο Αφγανιστάν από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία το 2021 και έχει βοηθήσει στην απελευθέρωση τουλάχιστον τριών Αμερικανών φέτος.

«Ευχαριστώ» Στάρμερ στο Κατάρ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επαίνεσε σήμερα τον «ουσιαστικό ρόλο» που διαδραμάτισε το Κατάρ στην απελευθέρωση του ζευγαριού.

«Χαιρετίζω την απελευθέρωση του Πίτερ και της Μπάρμπαρα Ρέινολντς (…) και γνωρίζω ότι αυτά τα πολυπόθητα για πολύ καιρό νέα θα είναι μια τεράστια ανακούφιση για αυτούς και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Βρετανός Στάρμερ. «Θέλω να χαιρετίσω τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραμάτισε το Κατάρ, και ιδιαίτερα ο εμίρης» Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι, «στην εξασφάλιση της απελευθέρωσής τους», πρόσθεσε.