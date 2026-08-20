Ταϊλάνδη: Τουρίστες παγιδεύτηκαν σε καταρράκτη από ξαφνική πλημμύρα -Πιάνονταν μεταξύ τους για να μην παρασυρθούν - iefimerida.gr

Τον τρόμο έζησαν τουρίστες στην Ταϊλάνδη, όταν ξαφνική πλημμύρα μετέτρεψε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την περιοχή γύρω από έναν καταρράκτη σε ορμητικό χείμαρρο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Τουρίστες στον καταρράκτη Mae Sa στην Ταϊλάνδη παρασύρθηκαν από ξαφνική πλημμύρα, προσπαθώντας να κρατηθούν ο ένας από τον άλλον καθώς τα νερά έγιναν ορμητικά. Κάποιοι δεν κατάφεραν να αντισταθούν στη δύναμη του χειμάρρου.

Δασοφύλακες απομάκρυναν την ομάδα από το επικίνδυνο σημείο, με τους τουρίστες να υφίστανται μόνο ελαφρά τραύματα. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι η πλημμύρα εκδηλώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ η πρόσβαση στον χώρο περιορίστηκε.

Σε παρόμοιο περιστατικό στην Κίνα, ένας τουρίστας παγιδεύτηκε κρεμασμένος από σχοινί κατά τη διάρκεια κατάβασης καταρράκτη. Βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν τεράστιο όγκο νερού που τον χτυπούσε, δυσκολεύοντάς τον να αναπνεύσει.

Ο άνδρας υπέστη εκδορές και νοσηλεύτηκε για δύο ημέρες με οξεία αντίδραση στο στρες. Μετά το συμβάν, η τουριστική δραστηριότητα ανεστάλη και οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για την υπόθεση και τα μέτρα ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Αυγούστου, στον καταρράκτη Mae Sa, στο εθνικό πάρκο Doi Suthep-Pui, στην περιοχή του Τσιάνγκ Μάι.

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Βίντεο από τη στιγμή καταγράφει τους τουρίστες να προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατηθούν όρθιοι μέσα στα ορμητικά νερά, ενώ αρκετοί πιάνονται ο ένας από τον άλλον σε μια προσπάθεια να μην παρασυρθούν.

Κάποιοι, ωστόσο, δεν κατάφεραν να αντισταθούν στη δύναμη του νερού και παρασύρθηκαν προς τα κατάντη.

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Σε ένα από τα πιο δραματικά στιγμιότυπα, ένας τουρίστας προσπαθεί με δυσκολία να κινηθεί μέσα στο νερό, ενώ γύρω του ακούγονται φωνές για βοήθεια.

«Ήταν θέμα δευτερολέπτων»

Τελικά, οι δασοφύλακες του πάρκου κατάφεραν να βοηθήσουν την ομάδα να απομακρυνθεί από το επικίνδυνο σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, οι τουρίστες υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα και εκδορές και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο Arttie Martin, δήλωσε ότι βρισκόταν και ο ίδιος στην περιοχή και ετοιμαζόταν να μπει στο νερό για να τραβήξει φωτογραφίες, όταν άκουσε έναν υπεύθυνο του πάρκου να σφυρίζει, λίγες μόλις στιγμές πριν από την ξαφνική πλημμύρα.

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«Ήταν πραγματικά θέμα δευτερολέπτων», περιέγραψε.

Όπως είπε, ετοιμαζόταν να βγάλει τα παπούτσια του και να πλησιάσει στο σημείο για να φωτογραφίσει τον καταρράκτη, ακολουθώντας τους ξένους τουρίστες.

Ο ίδιος μοιράστηκε το βίντεο ως προειδοποίηση προς άλλους ταξιδιώτες, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες γύρω από τους καταρράκτες μπορούν να μεταβληθούν εξαιρετικά γρήγορα κατά την περίοδο των βροχών.

Μετά το περιστατικό, η πρόσβαση στον καταρράκτη Mae Sa παρέμεινε περιορισμένη.

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Τουρίστας κρεμόταν από σχοινί μπροστά σε ορμητικό καταρράκτη στην Κίνα

Παρόμοιο περιστατικό, με ακόμη πιο δραματικές εικόνες, σημειώθηκε στις 15 Αυγούστου στην Κίνα, στην περιοχή Yangjiaotan.

Ένας τουρίστας, ο οποίος αναφέρεται ως Tang, συμμετείχε σε δραστηριότητα κατάβασης με σχοινί σε καταρράκτη. Όταν είχε κατέβει περίπου μέχρι τη μέση της διαδρομής, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με την ισχύ των νερών.

Το βίντεο τον δείχνει να κρέμεται από το σχοινί, ενώ ένας ισχυρός όγκος νερού πέφτει πάνω του. Ο άνδρας περιστρέφεται και προσπαθεί απεγνωσμένα να κρατήσει το κεφάλι του έξω από το νερό.

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Ο ίδιος ανέφερε ότι παρέμεινε παγιδευμένος για περίπου πέντε λεπτά και ότι σε κάποια στιγμή δυσκολευόταν να αναπνεύσει, καθώς το νερό τον χτυπούσε με μεγάλη δύναμη.

«Μόλις μπήκα στο νερό, με πέταξε αμέσως το ρεύμα και βυθίστηκα αρκετές φορές», ανέφερε περιγράφοντας την εμπειρία του.

Ο Tang υπέστη εκδορές και τραυματισμούς στους μαλακούς ιστούς. Όταν επέστρεψε στην πόλη Ζενγκζού, δυσκολευόταν να περπατήσει και ζήτησε από την εταιρεία που διοργάνωνε τη δραστηριότητα να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο.

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Νοσηλεύτηκε για δύο ημέρες και διαγνώστηκε με οξεία αντίδραση στο στρες.

Μετά το περιστατικό, η διαδρομή του καταρράκτη ανεστάλη για οργανωμένες ομάδες, ενώ οι τοπικές Aρχές και οι υπηρεσίες τουρισμού ξεκίνησαν να εξετάζουν την υπόθεση.