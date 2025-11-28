Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 87 νεκροί από τις «άνευ προηγουμένου» πλημμύρες σε νότιες επαρχίες [βίντεο] - iefimerida.gr

Οι καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν δώδεκα νότιες επαρχίες της Ταϊλάνδης στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 87 ανθρώπους, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών.

Τα νερά άρχισαν σταδιακά να υποχωρούν την Πέμπτη, αποκαλύπτοντας το εύρος των ζημιών.

Πάνω από 3 εκατομμύρια οι πληγέντες από τις πλημμύρες στην Ταϊλάνδη﻿

Η Υπηρεσία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών ανακοίνωσε ότι περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά —περισσότεροι από 3 εκατομμύρια πολίτες— επηρεάστηκαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σε 12 επαρχίες της Ταϊλάνδης.

﻿Η επαρχία Songkhla, όπου βρίσκεται και η μεγάλη πόλη Hat Yai, καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό θυμάτων. Οι νεκροί εκεί αυξήθηκαν από 6 σε 55 μέσα σε λίγες ώρες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 87, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σιριπόνγκ Ανγκασακουλκιάτ σε συνέντευξη Τύπου στη Μπανγκόκ.



Παρά την υποχώρηση των υδάτων σε πολλές επαρχίες της Ταϊλάνδης, οι Αρχές προειδοποιούν ότι σε περιοχές όπως η Pattani και η Nakhon Si Thammarat τα επίπεδα παραμένουν επικίνδυνα υψηλά.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εκτεταμένες ζημιές

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ κήρυξε τη Songkhla σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κάνοντας λόγο για πλημμύρες «άνευ προηγουμένου».

Βίντεο από την περιοχή δείχνουν ότι τα νερά στη Hat Yai άρχισαν να υποχωρούν την Πέμπτη, αποκαλύπτοντας σημαντικές υλικές καταστροφές σε γειτονιές, επιχειρήσεις και υποδομές. Χιλιάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους, ενώ πολλές περιοχές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό ή τηλεπικοινωνίες.

Αεροδιακομιδές ασθενών

Το υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι οκτώ πρόχειρα νοσοκομεία στήθηκαν για να στηρίξουν το Νοσοκομείο Hat Yai, το οποίο αδυνατούσε να λειτουργήσει πλήρως λόγω των ζημιών και της αυξημένης προσέλευσης.



Είκοσι ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε γειτονικές πόλεις για επείγουσα περίθαλψη, ενώ στάλθηκαν πρόσθετα τρόφιμα και προμήθειες στο ιατρικό προσωπικό και στους ασθενείς που παρέμειναν στην περιοχή.