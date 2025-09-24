Συγκλονιστικές εικόνες από την Ταϊλάνδη: Κατέρρευσε δρόμος στην Μπανγκόκ, άνοιξε τεράστια καταβόθρα - iefimerida.gr

Στην Μπανγκόκ κατέρρευσε τμήμα κεντρικού δρόμου δημιουργώντας μία μεγάλη καταβόθρα που προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία, ζημιές σε υποδομές και εκκενώσεις.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πόλης, δεν υπήρξαν θύματα, αλλά τρία οχήματα υπέστησαν ζημιές από την κατάρρευση. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι Αρχές αποδίδουν την κατάρρευση στις εργασίες κατασκευής υπόγειου σιδηροδρομικού σταθμού.

Βίντεο κατέγραψαν την στιγμή της καθίζησης. Σε αυτά φαίνεται ο δρόμος να υποχωρεί, παρασύροντας στύλους ηλεκτροδότησης και σωληνώσεις. Τα αυτοκίνητα προσπάθησαν να κάνουν όπισθεν καθώς η τρύπα μεγάλωνε.

Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που δημιουργείται η καταβόθρα

Η μία άκρη της τρύπας σταμάτησε ακριβώς μπροστά από ένα αστυνομικό τμήμα, ενώ κοντινό νοσοκομείο δήλωσε ότι θα κλείσει τις εξωτερικές υπηρεσίες για δύο ημέρες παρά το γεγονός ότι δεν υπέστη ζημιές.

Στην περιοχή έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται για την αποκατάσταση το συντομότερο δυνατό καθώς εκφράζονται ανησυχίες ότι μια δυνατή βροχή θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω ζημιές.

Πηγή: AP