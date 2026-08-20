Ταϊλάνδη: Νέα στοιχεία για τη 17χρονη, η σορός της οποίας βρέθηκε γυμνή σε βαλίτσα - «Πέθανε από ασφυξία», λέει η αστυνομία - iefimerida.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην Ταϊλάνδη για την υπόθεση της 17χρονης, το άψυχο σώμα της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές στην Πατάγια στα τέλη Ιουνίου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η σορός της 17χρονης Ταϊλανδής εντοπίστηκε σε βαλίτσα κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή στην Πατάγια. Ο 45χρονος Αυστραλός ύποπτος συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για την Αυστραλία.

Βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τον δράστη να μεταφέρει τη βαλίτσα με μοτοσικλέτα. Επιπλέον, το DNA του ταυτοποιήθηκε με γενετικό υλικό που εντοπίστηκε στο σώμα του θύματος, ενισχύοντας τα ενοχοποιητικά στοιχεία.

Ο 45χρονος ύποπτος άλλαξε την αρχική του κατάθεση, ισχυριζόμενος ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα μετά από καβγά για χρήματα. Αργότερα, εξέφρασε τη λύπη του στην οικογένεια της κοπέλας, λέγοντας ότι το περιστατικό ήταν εκτός ελέγχου.

Το θύμα, η Tunchanok, είχε ταξιδέψει στην Πατάγια για διακοπές και γνώρισε τον δράστη λίγο πριν τον θάνατό της. Εάν ο Αυστραλός καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ακόμη και την εσχάτη των ποινών σύμφωνα με το ταϊλανδέζικο δίκαιο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η νεκροψία έδειξε ότι η 17χρονηTunchanok Donhomla, γνωστή με το παρατσούκλι «Cake», πέθανε από ασφυξία, ενώ διαπιστώθηκε επίσης τραυματισμός στον εγκέφαλο, ο οποίος όμως δεν θεωρείται από τους ιατροδικαστές αιτία θανάτου. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο τραυματισμός μπορεί να προκλήθηκε όταν μεταφέρθηκε το σώμα της μέσα στη βαλίτσα.

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Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 45χρονος Αυστραλός Σάιμον Πίτερ Κάρμαν, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, απόκρυψη ή μετακίνηση σορού και αδικήματα που αφορούν τη μεταφορά ανήλικης για σεξουαλικό σκοπό.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Η βαλίτσα και τα ίχνη DNA

Η γυμνή σορός της 17χρονης Ταϊλανδής βρέθηκε στις 27 Ιουνίου κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή στην Πατάγια, σε απόσταση περίπου δέκα λεπτών με το αυτοκίνητο από το διαμέρισμα όπου διέμενε ο Κάρμαν.

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Ο Αυστραλός είχε συλληφθεί λίγο νωρίτερα στο διεθνές αεροδρόμιο Suvarnabhumi της Μπανγκόκ, καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές της Ταϊλάνδης, ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Αυστραλία.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξε το υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι οι κάμερες κατέγραψαν τον Κάρμαν να εισέρχεται στο συγκρότημα όπου διέμενε μαζί με την Tunchanok τα ξημερώματα της 25ης Ιουνίου. Αργότερα, εμφανίζεται να βγαίνει μόνος του από το κτίριο, μεταφέροντας μια μεγάλη βαλίτσα.

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Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομία, φόρτωσε τη βαλίτσα σε μοτοσικλέτα και κατευθύνθηκε προς την περιοχή των σιδηροδρομικών γραμμών.

Οι Αρχές αναφέρουν επίσης ότι το DNA του Κάρμαν ταυτοποιήθηκε με γενετικό υλικό που βρέθηκε στο σώμα της 17χρονης. Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Πατάγια δήλωσε στο BBC ότι το εύρημα πιθανότατα συνδέεται με τη μεταφορά της σορού στη βαλίτσα.

Η εκδοχή του 45χρονου Αυστραλού

Ο Κάρμαν αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η 17χρονη εξαφανίστηκε ενώ εκείνος κοιμόταν. Αργότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, έδωσε διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν.

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Όπως φέρεται να υποστήριξε, είχε συμφωνήσει να πληρώσει την Tunchanok 1.000 μπατ, δηλαδή περίπου 30 δολάρια, για σεξουαλικές υπηρεσίες. Όταν επέστρεψαν στο διαμέρισμά του, ξέσπασε καβγάς και εκείνος προσφέρθηκε να της δώσει μόνο 500 μπατ.

Ο Κάρμαν υποστηρίζει ότι ακολούθησε συμπλοκή και ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα. Οι αρχές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι έχουν συγκεντρώσει επαρκή στοιχεία για να στηρίξουν τις κατηγορίες στο δικαστήριο.

Σε βίντεο που καταγράφηκε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, ο 45χρονος απευθύνθηκε στην οικογένεια της κοπέλας και εξέφρασε τη λύπη του για τον θάνατό της.

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«Λυπάμαι για ό,τι συνέβη στην κόρη σας. Ήταν έξω από τον έλεγχό μου», ανέφερε, ενώ ζήτησε από την οικογένεια να προειδοποιήσει και άλλες κοπέλες να είναι προσεκτικές.

Το ταξίδι στην Πατάγια που κατέληξε σε τραγωδία

Η Tunchanok, μοναχοπαίδι, ζούσε με τον πατέρα και τη μητριά της στην επαρχία Καλασίν της Ταϊλάνδης, περίπου 480 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πατάγια.

Είχε πει στην οικογένειά της ότι ήθελε να πάει διακοπές με μια φίλη και ταξίδεψε στην Πατάγια στις 16 Ιουνίου.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η 17χρονη συνάντησε τον Κάρμαν στην παραλιακή ζώνη της πόλης τα ξημερώματα της 25ης Ιουνίου. Κάμερα ασφαλείας φέρεται να κατέγραψε τους δύο να μπαίνουν μαζί στο συγκρότημα όπου διέμενε ο Αυστραλός.

Όταν η κοπέλα δεν επέστρεψε, φίλοι της ανησύχησαν και ενημέρωσαν τις Αρχές.

Η αστυνομία άρχισε να παρακολουθεί τις κινήσεις του Κάρμαν και, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τον εντόπισε στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης, όπου συνελήφθη λίγο πριν αναχωρήσει για την Αυστραλία.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την οικογένεια της 17χρονης και την τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία πριν παραδώσουν τον φάκελο στους εισαγγελείς.

Εφόσον ο Αυστραλός καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να του επιβληθεί ακόμη και η εσχάτη των ποινών σύμφωνα με το ταϊλανδέζικο δίκαιο.