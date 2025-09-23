 Ταϊβάν: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 30 αγνοούμενοι, έπειτα από υπερχείλιση τεχνητής λίμνης λόγω τυφώνα [βίντεο] - iefimerida.gr
Ταϊβάν: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 30 αγνοούμενοι, έπειτα από υπερχείλιση τεχνητής λίμνης λόγω τυφώνα [βίντεο]

Πλημμύρες στην Ταιϊβάν λόγω του υπερτυφώνα Ραγκάσα
Πλημμύρες στην Ταιϊβάν λόγω του υπερτυφώνα Ραγκάσα / Φωτογραφία: X
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι 30 άνθρωποι αγνοούνται και δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Χουαλιέν, όταν μια ορεινή τεχνητή λίμνη υπερχείλισε λόγω τυφώνα.

Η Ταϊβάν πλήττεται από τη Δευτέρα από τον υπερτυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος κατευθύνεται τώρα προς τις νότιες κινεζικές ακτές.

Η λίμνη, που σχηματίστηκε από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από προηγούμενες έντονες βροχοπτώσεις στην αραιοκατοικημένη ανατολική Ταϊβάν, υπερχείλισε, στέλνοντας ένα τείχος νερού στην πόλη Γκουανγκφού.

Σπεύδουν διασώστες στην περιοχή -Καταγράφηκαν σχεδόν 60 εκατοστά βροχόπτωσης στο ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν

Διασώστες από όλη την Ταϊβάν κατευθύνονται προς την Γκουανγκφού.

Η Ταϊβάν κατέγραψε σχεδόν 60 εκατοστά βροχόπτωσης στο ανατολικό τμήμα του νησιού λόγω του τυφώνα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

