Ταϊβάν: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 30 αγνοούμενοι, έπειτα από υπερχείλιση τεχνητής λίμνης λόγω τυφώνα [βίντεο] - iefimerida.gr

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι 30 άνθρωποι αγνοούνται και δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Χουαλιέν, όταν μια ορεινή τεχνητή λίμνη υπερχείλισε λόγω τυφώνα.
Η Ταϊβάν πλήττεται από τη Δευτέρα από τον υπερτυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος κατευθύνεται τώρα προς τις νότιες κινεζικές ακτές.
Η λίμνη, που σχηματίστηκε από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από προηγούμενες έντονες βροχοπτώσεις στην αραιοκατοικημένη ανατολική Ταϊβάν, υπερχείλισε, στέλνοντας ένα τείχος νερού στην πόλη Γκουανγκφού.
Σπεύδουν διασώστες στην περιοχή -Καταγράφηκαν σχεδόν 60 εκατοστά βροχόπτωσης στο ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν
Διασώστες από όλη την Ταϊβάν κατευθύνονται προς την Γκουανγκφού.
Η Ταϊβάν κατέγραψε σχεδόν 60 εκατοστά βροχόπτωσης στο ανατολικό τμήμα του νησιού λόγω του τυφώνα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
