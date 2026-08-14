Τα τρελά της πολιτικής: Υποψήφιος βουλευτής στη Βρετανία ένας κωμικός που ντύνεται… κάδος σκουπιδιών - iefimerida.gr

Στη βρετανική πολιτική σκηνή δεν είναι ασυνήθιστο να εμφανίζονται εκκεντρικοί υποψήφιοι, όμως η αναπληρωματική εκλογή στο Κλάκτον, στη νοτιοανατολική Αγγλία, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Αντίπαλος του Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος τελικά επανεξελέγη βουλευτής, βρέθηκε ένας κωμικός που φοράει έναν κάδο απορριμμάτων στο κεφάλι και κυκλοφορεί με μπέρτα, διεκδικώντας με τον δικό του τρόπο μια θέση στη Βουλή των Κοινοτήτων.

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Ο Count Binface – ελληνιστί «Κόμης Σκουπιδοπρόσωπος» – είναι η πολιτική περσόνα του Βρετανού κωμικού Τζόναθαν Χάρβεϊ, που τον βλέπουμε στο παρακάτω βίντεο σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Μάλιστα, ο Κόμης Σκουπιδοπρόσωπος κατάφερε να γίνει ο βασικός αντίπαλος του Φάρατζ, αφού τα μεγάλα βρετανικά κόμματα αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν την αναπληρωματική εκλογή, θεωρώντας πολιτικό τέχνασμα την παραίτηση του αρχηγού του ξενοφοβικού, ευρωσκεπτικιστικού Reform UK και την εκ νέου υποψηφιότητά του.

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Η εξέλιξη ήταν σχεδόν ιδανική για τον άνθρωπο που έχει χτίσει ολόκληρη την πολιτική του καριέρα πάνω στη σάτιρα. «Game on, Nige», ήταν το μήνυμα που απηύθυνε στον Φάρατζ όταν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του.

Από τον «Λόρδο Κουβά» στον Κόμη Σκουπιδοπρόσωπο

Ο Χάρβεϊ δεν είναι νεοφερμένος στην πολιτική σάτιρα. Η περιπέτειά του ξεκίνησε πριν από περίπου μία δεκαετία, όταν εμφανίστηκε ως Lord Buckethead – Λόρδος Κουβάς, διεκδικώντας έδρα στη Βουλή απέναντι στην τότε πρωθυπουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι.

H πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τερέζα Μέι και δίπλα της ο Lord Buckethead -που μετεξελίχθηκε σε «Κόμη Σκουπιδοπρόσωπο» - το 2017 / Φωτογραφία αρχείου: AP Photo/Alastair Grant

Η περσόνα βασιζόταν σε παλαιότερη παρωδία του «Star Wars», όμως η χρήση του ονόματος οδήγησε τελικά σε μια... «μάχη στον πλανήτη των πνευματικών δικαιωμάτων». Έτσι, ο Λόρδος Κουβάς «αναγεννήθηκε» ως Count Binface και συνέχισε την εκλογική του καριέρα.

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Στιγμιότυπο από την εκλογική βραδιά στη Βρετανία, στις 13 Δεκεμβρίου 2019: ο Μπόρις Τζόνσον μιλά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην εκλογική περιφέρεια Uxbridge and South Ruislip, ενώ στο ακροατήριο διακρίνονται ο Bobby Smith, ιδρυτής του κόμματος «Give Me Back Elmo», και ο Lord Buckethead του Monster Raving Loony Party / Φωτογραφία αρχείου: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Έκτοτε έχει βρεθεί απέναντι σε πρωθυπουργούς και κορυφαίους πολιτικούς, έχει διεκδικήσει δύο φορές τη δημαρχία του Λονδίνου απέναντι στον Σαντίκ Καν και έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της βρετανικής πολιτικής σάτιρας.

Ποιος είναι ο άνθρωπος πίσω από τον κάδο

Πίσω από τη μαύρη μπέρτα, τον κάδο και την πανοπλία που παραπέμπει σε χαμηλού κόστους εκδοχή του Νταρθ Βέιντερ βρίσκεται ένας μεσήλικας κωμικός, πατέρας δύο παιδιών, που μεγάλωσε στο Λονδίνο και σπούδασε κλασικές σπουδές στην Οξφόρδη.

Ο Κόμης Σκουπιδοπρόσωπος ποζάρει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο Δημαρχείο του Λονδίνου, στις 8 Μαΐου 2021. Ο Σαντίκ Καν επανεξελέγη δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας, ενώ ο εκκεντρικός αντίπαλός του συμμετείχε στη μάχη για το θώκο, προσθέτοντας μια σουρεαλιστική πινελιά στην εκλογική αναμέτρηση / Φωτογραφία αρχείου: AP Photo/Alberto Pezzali

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Ο Τζόναθαν Χάρβεϊ έχει εργαστεί ως σεναριογράφος σε γνωστές βρετανικές σατιρικές εκπομπές, μεταξύ άλλων στο «The Thick of It» και στο «Have I Got News for You». Έχει γράψει επίσης βιβλία, μεταξύ των οποίων και την... αυτοβιογραφία του Count Binface με τίτλο «What on Earth? An Alien’s Guide to Fixing Britain»﻿.

Το πρόσωπό του, ωστόσο, παραμένει καλά κρυμμένο. Ο Χάρβεϊ δεν «σπάει» τον ρόλο ακόμη και όταν οι δημοσιογράφοι του ζητούν να σηκώσει το καπάκι του κάδου. Όταν παρουσιαστής του BBC τον ρώτησε τι κρύβεται από κάτω, απάντησε παραπέμποντας στην «Επιστροφή των Τζεντάι» («Return of the Jedi»)﻿ και στην αποκάλυψη του προσώπου του Νταρθ Βέιντερ.

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Από την εθνικοποίηση της Αντέλ μέχρι το... παγωτό χωνάκι

Το εκλογικό πρόγραμμα του Κόμη Σκουπιδοπρόσωπου είναι ίσως ακόμη πιο παράξενο από την εμφάνισή του.

Μεταξύ άλλων, υπόσχεται να «μειώσει τους δικούς σας φόρους και να αυξήσει όλων των υπολοίπων», να κατασκευάσει οικονομικά προσιτές κατοικίες, αλλά και να... εθνικοποιήσει την τραγουδίστρια Αντέλ.

Σε προηγούμενες προεκλογικές του δεσμεύσεις ο Βρετανός κωμικός έχει περιλάβει επίσης ανώτατη τιμή στα κρουασάν και στο παγωτό χωνάκι, ενώ προτείνει ακόμη και μια ιδιαίτερη τιμωρία για τους ποδηλάτες που παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: να υποχρεώνονται να κυκλοφορούν με μονόκυκλο.

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Ακόμη πιο συγκεκριμένη είναι η πρότασή του για τις τουαλέτες μιας παμπ στο Uxbridge, όπου ζητά να μετακινηθεί το στεγνωτήριο χεριών σε πιο... λογικό σημείο, ώστε να μην υπάρχει κάποιος που χρησιμοποιεί το ουρητήριο και ταυτόχρονα να δέχεται καυτό αέρα από το στεγνωτήριο.

Τα «καρφιά» στον Φάρατζ

Παρότι ο βασικός του αντίπαλος ήταν ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο Count Binface απέφυγε σε μεγάλο βαθμό τις προσωπικές επιθέσεις. Η ίδια η προεκλογική του πλατφόρμα, όμως, περιείχε αρκετές σαφείς αιχμές για τον αρχηγό του Reform UK.

Ο Κόμης Σκουπιδοπρόσωπος ποζάρει για selfie με επισκέπτες του Glastonbury Festival στο Worthy Farm του Σόμερσετ, στις 29 Ιουνίου 2024 / Φωτογραφία αρχείου: Scott A Garfitt/Invision/AP

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Με αφορμή την κοινοβουλευτική έρευνα για το δώρο των 5 εκατ. λιρών που ο Φάρατζ δεν είχε δηλώσει, ο Κόμης Σκουπιδοπρόσωπος δήλωσε ότι δεν θα δεχόταν αντίστοιχα δώρα από «δισεκατομμυριούχους των κρυπτονομισμάτων στη Γη».

Υποσχέθηκε επίσης ότι, εάν κάποιος Βρετανός βουλευτής παραιτείται στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου, δεν θα πρέπει να μπορεί να είναι υποψήφιος στην αναπληρωματική εκλογή που προκαλείται από την παραίτησή του – μια πρόταση που «φωτογράφιζε» ευθέως τον Φάρατζ.

«Δεν περιμένω να κερδίσω» – αλλά τελικά πήρε 26,7%

Ο ίδιος ο Κόμης Σκουπιδοπρόσωπος παραδεχόταν ότι δεν περίμενε να κερδίσει την έδρα. Ωστόσο, η απόφαση των μεγάλων κομμάτων να απέχουν από την εκλογική μάχη τον έφερε σε πρωταγωνιστικό ρόλο και του εξασφάλισε τεράστια δημοσιότητα.

Τελικά, ο Φάρατζ επικράτησε με 62,8%, όμως ο Κόμης Σκουπιδοπρόσωπος συγκέντρωσε ένα εντυπωσιακό 26,7%, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση.

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Έτσι, ο άνθρωπος με τον κάδο στο κεφάλι δεν κατάφερε να εκλεγεί, κατάφερε όμως κάτι εξίσου χρήσιμο για την πολιτική του περσόνα: να μετατρέψει μια εκλογική αναμέτρηση που πολλοί χαρακτήριζαν «φάρσα» σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πολιτικά θεάματα του βρετανικού καλοκαιριού.

Και αν κάποτε ο Κόμης Σκουπιδοπρόσωπος καταφέρει πράγματι να περάσει την πόρτα του Γουέστμινστερ, θα έχει ένα τελευταίο εμπόδιο να ξεπεράσει: τους κανόνες της Βουλής που απαιτούν από τους Βρετανούς βουλευτές να φορούν κανονική, επαγγελματική ενδυμασία και δεν επιτρέπουν κοστούμια. Ο ίδιος, πάντως, έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι κάποιοι βουλευτές συζητούν μήπως γίνει εξαίρεση.

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Γιατί στη Βρετανία, όπως φαίνεται, ακόμη και ένας κάδος σκουπιδιών μπορεί να διεκδικήσει μια θέση στην πολιτική σκηνή.