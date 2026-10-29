Θα καταφέρει να επιβιώσει ο Νετανιάχου από αυτές τις εκλογές; Ποιος θα σχηματίσει κυβέρνηση στο Ισραήλ, όλα τα σενάρια - iefimerida.gr

Να αποκωδικοποιήσουν την επόμενη ημέρα των εκλογών στο Ισραήλ επιχειρούν ισραηλινά αλλά και διεθνή μέσα, καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής για να σχηματιστεί κυβέρνηση.



Αυτή τη στιγμή, και πιθανότατα ακόμη και μετά την καταμέτρηση των διπλών φακέλων, ούτε το μπλοκ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ούτε του Γκάντι Άιζενκοτ δεν βρίσκεται κοντά στην εξασφάλιση των 61 εδρών που απαιτούνται για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Χωρίς τη στήριξη των αραβικών κομμάτων, τα οποία κατέγραψαν ιστορική επίδοση εξασφαλίζοντας 19 έδρες, το μπλοκ της αλλαγής απέχει πολύ από τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης που θα αντικαταστήσει τον πρωθυπουργό Νετανιάχου.



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Το Bloomberg αναφέρει το Ισραήλ ενδέχεται να οδηγηθεί ξανά στις κάλπες μέσα στους επόμενους μήνες, εκτός εάν ο Άιζενκοτ καταφέρει με κάποιον τρόπο να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό με τα αραβικά κόμματα του Ισραήλ ή κάτι λιγότερο πιθανό πείσει τον Νετανιάχου να παραμερίσουν την εχθρότητά τους και να σχηματίσουν κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Από την άλλη πλευρά, ο Νετανιάχου ενδέχεται να καταφέρει να πείσει ορισμένα μέλη του συνασπισμού του Άιζενκοτ να προσχωρήσουν στη δική του πλευρά, ώστε να σχηματίσει κυβέρνηση.



Το ισραηλινό Ynet αναφέρει ότι υπάρχουν σενάρια που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την προκήρυξη νέων εκλογών. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, οι πολιτικές δυνάμεις και των δύο πλευρών θα χρειαστεί να κάνουν σημαντικούς συμβιβασμούς, αθετώντας αρκετές από τις δεσμεύσεις.



Κυβέρνηση εθνικής ενότητας υπό τον Νετανιάχου



Ένα από τα πιθανότερα σενάρια, αλλά και εκείνο που θα απαιτούσε τις περισσότερες υπαναχωρήσεις από τις προεκλογικές δεσμεύσεις όλων των πλευρών του πολιτικού φάσματος είναι μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας υπό τον Νετανιάχου.



Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο Νετανιάχου ενδέχεται να αθετήσει τη δέσμευσή του ότι θα σχηματίσει κυβέρνηση με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων του σημερινού κυβερνητικού συνασπισμού, μια υπόσχεση την οποία επανέλαβε αρκετές φορές τις τελευταίες εβδομάδες.

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Από την άλλη πλευρά, ο Άιζενκοτ, ο Ναφτάλι Μπένετ συμπρόεδρος της πολιτικής συμμαχίας Beyachad, και ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν, επικεφαλής του Yisrael Beiteinu, που αποτελούν πιθανούς εταίρους σε μια τέτοια κυβέρνηση, θα πρέπει να αθετήσουν την υπόσχεσή τους προς τους ψηφοφόρους ότι δεν θα συνεργαστούν με τον Νετανιάχου, το κόμμα του οποίου αναδείχθηκε πρώτο με μεγάλη διαφορά.

Αυτό είναι και το σενάριο που επιθυμεί και ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ. Μια τέτοια κυβέρνηση θα του επέτρεπε να προωθήσει ευκολότερα διπλωματικές πρωτοβουλίες, όπως η επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ.



Κυβέρνηση εθνικής ενότητας με εναλλαγή στην πρωθυπουργία και πρώτο τον Νετανιάχου



Είναι αμφίβολο εάν ο Νετανιάχου θα δεχόταν να μοιραστεί την πρωθυπουργία μέσω ενός συστήματος εναλλαγής, δεδομένης της διπλής εκλογικής του νίκης: τόσο στη μάχη για την ανάδειξη του μεγαλύτερου κόμματος όσο και στη μάχη για την επικράτηση του μεγαλύτερου πολιτικού μπλοκ, χωρίς να υπολογίζονται τα αραβικά κόμματα.

Ωστόσο, ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς.

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Και σε αυτό το σενάριο, οι ηγέτες του μπλοκ της αλλαγής (του Άιζενκοτ) θα αθετούσαν τις υποσχέσεις τους προς τους ψηφοφόρους, καθώς είχαν δεσμευτεί ότι δεν θα συμμετείχαν σε κυβέρνηση υπό τον Νετανιάχου.

Ορισμένοι μάλιστα είχαν υποστηρίξει ότι, μετά την αποτυχία της 7ης Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου δεν είναι κατάλληλος ούτε για υπουργός και, επομένως, δεν θα δέχονταν τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, ακόμη και αν δεν ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός.



Κυβέρνηση Νετανιάχου με αποστάτες από το μπλοκ της αλλαγής



Σε αυτό το σενάριο, εκείνοι που θα αθετούσαν τις προεκλογικές τους υποσχέσεις θα ήταν τα στελέχη του μπλοκ της αλλαγής που θα αποφάσιζαν να προσχωρήσουν σε μια κυβέρνηση υπό τον Νετανιάχου.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ηγέτες του μπλοκ της αλλαγής, και πιθανότατα και οι βουλευτές των τεσσάρων κομμάτων που το απαρτίζουν, είχαν δεσμευτεί ότι δεν θα συμμετείχαν σε κυβέρνηση υπό τον Νετανιάχου.

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Οι περισσότεροι είχαν επίσης υποσχεθεί ότι δεν θα συνεργάζονταν με τα υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα, τα οποία αποτελούν, παραδοσιακά τουλάχιστον, φυσικούς συμμάχους του Νετανιάχου.

Πριν ακόμη από τις εκλογές, το ynet είχε δημοσιεύσει ότι, σε περίπτωση που ο Νετανιάχου πλησίαζε τις 61 έδρες, όπως φαίνεται να συμβαίνει τώρα, το Λικούντ θα υπολόγιζε στο ενδεχόμενο αποστασιών, κυρίως από το κόμμα του Γκάντι Άιζενκοτ.

Μάλιστα, όπως είχε αποκαλυφθεί, το Λικούντ είχε συγκροτήσει ειδική ομάδα με στόχο να πείσει βουλευτές του κόμματος του Άιζενκοτ να προσχωρήσουν στο μπλοκ Νετανιάχου μετά τις εκλογές.



Προσωρινή κυβέρνηση μειοψηφίας ή μεταβατική κυβέρνηση υπό τον Άιζενκοτ



Σε αυτό το σενάριο, όλοι οι ηγέτες του μπλοκ της αλλαγής, με εξαίρεση τον Γιαΐρ Γκολάν, θα αθετούσαν τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις.

Ο Γκολάν είχε δηλώσει καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι τα αραβικά κόμματα αποτελούν νόμιμους και αποδεκτούς εταίρους σε μια μελλοντική κυβέρνηση.

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Μάλιστα, και χθες το βράδυ, υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματός του υποστήριξαν ότι «πρέπει να επιδειχθεί πολιτικό θάρρος» και να υπάρξει κυβερνητική συνεργασία με το αραβικό κόμμα ΡΑΑΜ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ούτε ο Άιζενκοτ είχε αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ιδιαίτερα όταν ερωτήθηκε για το ΡΑΑΜ.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη προοπτική συναντά αντιδράσεις από τους βασικούς του συμμάχους, τον Ναφτάλι Μπένετ και τον Αβιγκντόρ Λίμπερμαν.

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι και στα τρία κόμματα το Γιασάρ!, το Μαζί και το Γισραέλ Μπεϊτέινου, υπάρχουν στελέχη που αντιτίθενται κατηγορηματικά σε μια τέτοια συνεργασία.

Στο μεταξύ, με δηλώσεις τους κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου, τα αραβικά κόμματα δεν απέκλεισαν αυτό το ενδεχόμενο, επισημαίνοντας ότι θα συμβάλουν στην απομάκρυνση του Νετανιάχου από την εξουσία.

Ο Νετανιάχου, από την πλευρά του, έχει ήδη ξεκινήσει μια εκστρατεία αμφισβήτησης της πολιτικής νομιμοποίησης των αραβικών κομμάτων, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι «έκλεψαν τις εκλογές στο Ισραήλ», στον απόηχο της εντυπωσιακής εκλογικής τους επίδοσης.

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Υπάρχει, ωστόσο, και το ενδεχόμενο το μπλοκ της αλλαγής, σε συνεργασία με τα αραβικά κόμματα, να επιχειρήσει να αποκτήσει τον έλεγχο της Κνεσέτ.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει, κατ' ελάχιστον, την αντικατάσταση του προέδρου της Βουλής, Αμίρ Οχάνα, και την προώθηση της σύστασης κρατικής εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου.

Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι πιθανό η Κνεσέτ να διαλυθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτών των κινήσεων και το Ισραήλ να οδηγηθεί σε νέες εκλογές.



Νέες εκλογές



Αυτό μας οδηγεί στο σενάριο που, πριν από τις 27 Οκτωβρίου, φαινόταν το πιθανότερο: τη διεξαγωγή νέων εκλογών.

Εάν κανείς δεν αθετήσει τις πολυάριθμες υποσχέσεις που δόθηκαν τους τελευταίους μήνες, το Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται και πάλι σε πολιτικό αδιέξοδο, ενδέχεται να οδηγηθεί εκ νέου στις κάλπες μέσα σε λίγους μόλις μήνες.

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Τα αποτελέσματα των εκλογών ανέδειξαν ένα στοιχείο που οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δεν είχαν προβλέψει: τη στήριξη προς το Λικούντ, η οποία, αν και μειώθηκε ελαφρώς, εξακολουθεί να το διατηρεί στην πρώτη θέση μεταξύ των κομμάτων.

Σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις στον πολιτικό κόσμο του Ισραήλ, μια νέα εκλογική αναμέτρηση θα μπορούσε να ευνοήσει κυρίως τον Νετανιάχου.

Η απογοήτευση στο μπλοκ της αλλαγής ενδέχεται να επηρεάσει τη συμμετοχή των ψηφοφόρων στα προπύργια της κεντροαριστεράς, αλλά πιθανώς και την αραβική ψήφο.