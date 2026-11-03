Τα νέα υποβρύχια επίθεσης της Ιαπωνίας βασίζονται σε μπαταρίες ιόντων λιθίου - iefimerida.gr

Το ναυτικό της Ιαπωνίας εκσυγχρονίζει τον στόλο των υποβρυχίων του με μπαταρίες ιόντων λιθίου που επιτρέπουν καταδύσεις μεγαλύτερης διάρκειας.

Η Ιαπωνία επεκτείνει τον στόλο των υποβρυχίων της με τη νέα κλάση Taigei, που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και πιο αθόρυβα, για ανάπτυξη στον Ινδο-Ειρηνικό Ωκεανό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το γερμανικό Focus, τα νέα ιαπωνικά υποβρύχια επίθεσης κλάσης Taigei, τα οποία χρησιμοποιούν μεγάλες μπαταρίες ιόντων λιθίου, μπορούν να συνοψιστούν σε μία λέξη: «Δύναμη».

Το πρώτο υποβρύχιο Taigei τέθηκε σε λειτουργία το 2022. Έκτοτε, προστίθεται ένα ακόμη κάθε χρόνο με την Ιαπωνία να σχεδιάζει έναν στόλο δέκα τέτοιων υποβρυχίων.

Το κάθε υποβρύχιο έχει μήκος 84 μέτρα και εκτόπισμα περίπου 3.000 τόνων, ενώ το πλήρωμα αποτελείται από περίπου 70 άτομα.

Σύμφωνα επίσης με το «Defense Post», το υποβρύχιο Taigei μπορεί να φτάσει ταχύτητες άνω των 20 κόμβων υποβρυχίως, περίπου 37 χιλιόμετρα την ώρα.

Περισσότερη ενέργεια για μεγάλες καταδύσεις

Το ναυτικό ανέπτυξε την κλάση Taigei ως διάδοχο της κλάσης Soryū, ενώ οι προκάτοχοί τους χρησιμοποιούσαν κινητήρες Stirling — ένα σύστημα πρόωσης ανεξάρτητο από τον αέρα (AIP), το οποίο επέτρεπε μεγαλύτερες καταδύσεις χωρίς τη χρήση αναπνευστήρα (snorkel).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα νέα υποβρύχια χρησιμοποιούν μεγάλες μπαταρίες ιόντων λιθίου, οι οποίες αποθηκεύουν περισσότερη ενέργεια από τις συμβατικές μπαταρίες μολύβδου-οξέος και μπορούν να φορτιστούν πιο γρήγορα.

Αυτό επιτρέπει στο υποβρύχιο κλάσης Taigei να παραμένει βυθισμένο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και απαιτεί λιγότερο συχνή επαναφόρτιση στην επιφάνεια ή ανάπτυξη αναπνευστήρα.

Ωστόσο, το Taigei δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα πυρηνικό υποβρύχιο. Οι γεννήτριες ντίζελ του απαιτούν αέρα για την επαναφόρτιση των μπαταριών, περιορίζοντας έτσι τον χρόνο κατάδυσής του.

Τορπίλες, ρουκέτες και πύραυλοι κρουζ επί του σκάφους

Αν και πολλές τεχνικές λεπτομέρειες είναι απόρρητες, έχει γίνει γνωστό ότι τα υποβρύχια Taigei είναι εξοπλισμένα με έξι τορπιλοσωλήνες, ο καθένας με διάμετρο 53 χιλιοστά.

Επίσης, ένα σύστημα πηδαλίου σε σχήμα Χ βελτιώνει την ευελιξία, ιδιαίτερα σε ρηχά παράκτια νερά ενώ οι ηχομονωτικοί κινητήρες και οι κινητήρες με απόσβεση κραδασμών καθιστούν τα υποβρύχια αυτά πιο δύσκολο να εντοπιστούν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το "Defense Post", στα Taigei μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα όπλα:

βαριές τορπίλες,

πύραυλοι κατά πλοίων Harpoon και

πιθανώς πυραύλους κρουζ στο μέλλον

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης αισθητήρες σόναρ στην πλώρη, στα πλευρά και σε ένα σύστημα ρυμούλκησης, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση εχθρικών υποβρυχίων και πλοίων.

Ισχυρό μέσο αποτροπής έναντι του κινεζικού ναυτικού

Η Ιαπωνία στοχεύει να χρησιμοποιήσει τα υποβρύχια αυτά για την επιτήρηση θαλάσσιων οδών, την καταπολέμηση εχθρικών πλοίων και τη συλλογή πληροφοριών.

Ο στόλος αναμένεται επίσης να συμβάλει στην αποτροπή στην Ανατολική Κινεζική Θάλασσα και τον δυτικό Ειρηνικό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ιαπωνικό ναυτικό διαθέτει 22 συμβατικά υποβρύχια. Αντίθετα, η Κίνα διαθέτει περίπου 48 ντιζελοκίνητα-ηλεκτρικά υποβρύχια και περίπου 6 έως 12 πυρηνοκίνητα υποβρύχια επίθεσης, σύμφωνα με ανάλυση του «19FortyFive».

Ένα σκάφος της κλάσης Taigei κοστίζει περίπου 70 δισεκατομμύρια γεν (περίπου 410 εκατομμύρια ευρώ).

Παρά το γεγονός ότι τα ιαπωνικά υποβρύχια παραμένουν συμβατικής πρόωσης, ο αναλυτής Isaac Seitz χαρακτηρίζει την κλάση Taigei στο «19FortyFive» ως ένα πραγματικό «εργαλείο ισχύος».