Τα... γυρίζει ο Τραμπ για τη δήλωση ότι θα διορίσει τον επικεφαλής του UFC ως εκπρόσωπο Τύπου -«Απλώς αστειευόμουν» - iefimerida.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως «απλώς αστειευόταν» όταν είπε ότι θα προσφέρει τη θέση του εκπροσώπου Τύπου στον επικεφαλής του UFC.

Το Σάββατο, ο Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα του, την Truth Social, ότι προσέφερε στον Ντέινα Γουάιτ τη θέση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου.

«Ο Ντέινα θα είναι ένας απαράμιλλος εκπρόσωπος. Ντέινα, σε παρακαλώ, δέξου τη δουλειά!», έγραψε αναφερόμενος στον επικεφαλής του μεγαλύτερου πρωταθλήματος μικτών πολεμικών τεχνών στον κόσμο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι έκανε απλώς «λίγη πλάκα» και δεν επρόκειτο για μια σοβαρή προσφορά εργασίας, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Αυτό είναι ένα παράδειγμα περίπτωσης που αστειευόμουν και μετά άνθρωποι λένε, ''ξέρεις, αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα''», είπε ο Τραμπ.

«Θα σας πως ότι απλώς αστειευόμουν. Όμως ο Ντέινα λατρεύει την ιδέα και υπάρχει μόνο ένας Ντέινα. Είναι σπουδαίος».

H δήλωση για τον διορισμό του επικεφαλής του UFC

Στην ανάρτησή του το Σάββατο, ο Τραμπ περιέγραψε τον Γουάιτ, ο οποίος ηγείται του UFC εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, ως έναν «βίαιο Μαχητή και Πολεμιστή» προσθέτοντας ότι θα φέρει αρκετούς νυν και πρώην πρωταθλητές του UFC για να υπηρετήσουν ως βοηθοί του και λέγοντας ότι χρειάζονται για να «μας υπερασπιστούν απέναντι στην Παράφρονα Αριστερά».

Ο Γουάιτ θα επισκεφθεί σήμερα τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αλλά για «άλλους λόγους», είπε ο Τραμπ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θέση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου είναι κενή από τον περασμένο μήνα, όταν η Κέιτι Ζακαράια αποχώρησε από το αξίωμα έπειτα από μόλις λίγες ημέρες και έχοντας κάνει μόνο μία ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γιορτάσει τα 80α γενέθλιά του τον Ιούνιο φιλοξενώντας στον Λευκό Οίκο ένα τουρνουά μικτών πολεμικών τεχνών, που είχε οργανωθεί από το UFC.