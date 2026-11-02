Καρφί στο έδαφος με τη μύτη: Σοκαριστικά πλάνα από την πτώση του Learjet στη Φλόριντα -Πάγος και αναταράξεις, τι προηγήθηκε, οι δραματικοί διάλογοι - iefimerida.gr

Το αεροσκάφος Learjet που συνετρίβη στη Φλόριντα και τα ανατριχιαστικά πλάνα από τη μοιραία πτώση που έκαναν τον γύρο του κόσμου, έχουν προκαλέσει σοκ.

Τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν της συντριβής του ιδιωτικού αεροσκάφους Learjet 60 στη Φλόριντα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι εννέα επιβαίνοντες, αποκάλυψαν οι ηχογραφήσεις της επικοινωνίας του πιλοτηρίου με τον πύργο ελέγχου.

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Το πλήρωμα είχε αναφέρει ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με τον σχηματισμό πάγου στα πτερύγια του αεροσκάφους, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά η κατάσταση φαίνεται πως ξέφυγε από τον έλεγχο.

Το ιδιωτικό τζετ συνετρίβη την Κυριακή στην περιοχή Γκρινέικρες, στην κομητεία Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Το αεροσκάφος, αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων, έπεσε κοντά στη διασταύρωση της South Military Trail με τη Marilyn Drive, γύρω στις 12:50 το μεσημέρι (τοπική ώρα) της Κυριακής, προκαλώντας τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά.

Η πρώτες εκτιμήσεις ειδικού

Ο ειδικός σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας Στιβ Αρόγιο εκτίμησε ότι ο σχηματισμός πάγου και οι αναταράξεις ενδέχεται να συνέβαλαν στο δυστύχημα, προκαλώντας πιθανώς απώλεια στήριξης του αεροσκάφους, το οποίο πετούσε σε ύψος 34.000 ποδιών.

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Όπως επισήμανε, σύμφωνα με το Associated Press, οι πιθανοί παράγοντες είναι πολλοί και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) θα εξετάσει όλες τις παραμέτρους, μεταξύ των οποίων και τον τρόπο με τον οποίο το πλήρωμα αντέδρασε στον πάγο και στις αναταράξεις. Σε αυτό το αρχικό στάδιο, υπογράμμισε, οι ερευνητές δεν πρόκειται να αποκλείσουν κανένα ενδεχόμενο.

Την ημέρα του δυστυχήματος, η περιοχή βρισκόταν αντιμέτωπη με έντονες βροχοπτώσεις, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποίηση για τον κίνδυνο πλημμυρών λόγω υπερβολικής βροχόπτωσης, η οποία παραμένει σε ισχύ έως το απόγευμα της Δευτέρας.

«Διαχειριζόμαστε τον πάγο» -Η πρώτη προειδοποίηση του πληρώματος

Σύμφωνα με τις ηχογραφήσεις της εναέριας κυκλοφορίας, λίγα λεπτά πριν από το δυστύχημα, ο πιλότος ενημέρωσε τους ελεγκτές ότι είχε αρχίσει να συσσωρεύεται πάγος στο αεροσκάφος. Η εξωτερική θερμοκρασία έφτανε τους -47 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι αναταράξεις προκαλούσαν απότομες μεταβολές στο ύψος πτήσης, έως και 213 μέτρα.

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«Έχουμε ελαφρύ, διαυγή πάγο, τον οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε, καθώς και μέτριες αναταράξεις», ανέφερε η πιλότος.

Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα. Όταν το αεροσκάφος συνάντησε βροχόπτωση, το πλήρωμα ζήτησε να ανέβει κατά 2.000 πόδια, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις συνθήκες που επικρατούσαν. Λίγο αργότερα, η πιλότος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς το Learjet άρχισε να χάνει ύψος με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα.

«Θα συντριβούμε στο έδαφος» -Ο πανικός και η κλίση του τζετ

Η φωνή της πιλότου γινόταν ολοένα πιο αγωνιώδης, καθώς ενημέρωνε τον πύργο ελέγχου για την ανεξέλεγκτη κάθοδο.

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«Επτά δύο δύο Μπράβο Δέλτα, κατεβαίνουμε από τα 8.000... May Day, May Day... κατεβαίνουμε με ρυθμό 10.000 ποδιών το λεπτό», ακούγεται να λέει.

Δευτερόλεπτα αργότερα, η κατάσταση φαίνεται να γίνεται ακόμη πιο δραματική.

«Κηρύσσουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχουμε συνθήκη υπερβολικής ταχύτητας», αναφέρει, προτού προσθέσει με σπασμένη φωνή: «Κατεβαίνουμε με ρυθμό 20.000 ποδιών το λεπτό... θα συντριβούμε στο έδαφος».

Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας προσπαθεί να την καθησυχάσει, λέγοντας: «Είμαι εδώ μαζί σας, μιλήστε μου».

«Κατεβαίνουμε από τα 22.000 πόδια και έχουμε κλίση 60 μοιρών». Η αναφορά υποδηλώνει ότι το αεροσκάφος είχε πάρει εξαιρετικά μεγάλη κλίση, με τα φτερά να βρίσκονται σχεδόν κάθετα ως προς το έδαφος. «Δεν έχουμε άλλο χρόνο», ακούγεται να φωνάζει, προτού χαθεί η επικοινωνία από τη μοιραία συντριβή.

Τα συγκλονιστικά πλάνα του παραπάνω βίντεο που καταγράφει σε αργή κίνηση τη στιγμή της συντριβής φέρεται να επιβεβαιώνουν την κλίση του αεροσκάφους.

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Η έκρηξη κατά την πρόσκρουση και η πρώτη εκτίμηση ειδικού

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Όστιν του Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες.

Πλάνα από κάμερα αυτοκινήτου κατέγραψαν το τζετ να πέφτει απότομα στο έδαφος και να ακολουθεί μια τεράστια έκρηξη. Στο σημείο της πρόσκρουσης δημιουργήθηκε μεγάλος κρατήρας, ενώ συντρίμμια διασκορπίστηκαν σε μεγάλη έκταση. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν έναν εκκωφαντικό κρότο, παρομοιάζοντάς τον με έκρηξη πυραύλου, ενώ ορισμένοι ανέφεραν ότι ένιωσαν το έδαφος να τρέμει. Ένας μάλιστα υποστήριξε ότι η δύναμη της έκρηξης τον σήκωσε από το έδαφος.

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Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, χαρακτήρισε το περιστατικό «προφανώς μια καταστροφική αεροπορική συντριβή», προσθέτοντας ότι η εικόνα του αεροσκάφους κατά την πτώση έμοιαζε με πύραυλο. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρχαν αναφορές για τραυματισμούς ανθρώπων στο έδαφος. Τον θάνατο και των εννέα επιβαινόντων επιβεβαίωσε ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι.