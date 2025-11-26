Λίστα με τα 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο να αντικατασταθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με το OpenAI - iefimerida.gr

Η ανάλυση από τους δημιουργούς του ChatGPT δείχνει ότι τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ήδη αντιστοιχούν ή και ξεπερνούν την ανθρώπινη απόδοση σε τομείς όπως η εξυπηρέτηση πελατών, οι εκδόσεις και η μηχανική.

Μια έκθεση της OpenAI, της εταιρείας πίσω από το ChatGPT, εντόπισε 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν να αντικατασταθούν από προηγμένα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με τη σταθερότητα της απασχόλησης και το μέλλον της απασχόλησης σε διάφορους τομείς.

Η ανάλυση βασίστηκε σε μια μεθοδολογία τυφλής σύγκρισης που ονομάζεται GDPval, στην οποία οι ανθρώπινοι εμπειρογνώμονες αξιολόγησαν εργασίες που εκτελούνταν τόσο από μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης όσο και από επαγγελματίες, χωρίς να γνωρίζουν την πατρότητα κάθε αποτελέσματος.

Οι αξιολογητές επέλεξαν την επιλογή που θεώρησαν ανώτερη, η οποία επέτρεψε μια αντικειμενική μέτρηση της απόδοσης της τεχνητής νοημοσύνης έναντι των ανθρώπινων εργαζομένων σε εννέα βασικούς οικονομικούς τομείς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταξύ των μοντέλων που αναλύθηκαν, το Claude Opus 4.1 της Anthropic κατάφερε να ξεπεράσει τους ανθρώπινους επαγγελματίες στο 47,6% των περιπτώσεων, ενώ το μοντέλο GPT5-high της OpenAI πέτυχε ποσοστό επιτυχίας 38,8%.

Ποια επαγγέλματα έχουν το υψηλότερο ποσοστό αντικατάστασης από την Τεχνητή Νοημοσύνη;

Μεταξύ των 44 επαγγελμάτων που χαρακτηρίστηκαν ως τα πιο ευάλωτα, ορισμένα εμφανίζουν πολύ υψηλά ποσοστά αντικατάστασης. Οι υπάλληλοι σε γκισέ και ενοικιαζόμενα καταστήματα βρέθηκαν να είναι οι πιο εκτεθειμένοι, με ποσοστό αντικατάστασης 81% να ευνοεί την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι διευθυντές πωλήσεων κατατάσσονται δεύτεροι, με τις καλύτερες επιδόσεις να καταγράφονται στο 79% των δοκιμών. Το προσωπικό αποστολής και παραλαβής επιτυγχάνει ποσοστό επιτυχίας 76%, ενώ οι επιμελητές υπερτερούν στο 75% των περιπτώσεων.

Ακόμη και επαγγέλματα που παραδοσιακά θεωρούνται κατεξοχήν ανθρώπινα, όπως οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ και οι ερευνητές, παρουσιάζουν μεγάλη ευπάθεια, με ποσοστό αντικατάστασης 70%.

Ποιοι τομείς είναι πιο πιθανό να αυτοματοποιηθούν;

Ο αντίκτυπος του αυτοματισμού δεν είναι ομοιόμορφος σε όλους τους τομείς. Το λιανικό εμπόριο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο, με τα chatbots να ξεπερνούν σε απόδοση τους ανθρώπινους εργαζόμενους στο 56% των εργασιών που αξιολογήθηκαν.

Ακολουθεί το χονδρικό εμπόριο με 53%, ενώ οι θέσεις εργασίας του δημόσιου τομέα, όπως οι υπεύθυνοι συμμόρφωσης και οι κοινωνικοί λειτουργοί, καταγράφουν ποσοστό επιτυχίας 52% για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Αντιθέτως, ο τομέας της πληροφόρησης, ο οποίος περιλαμβάνει σκηνοθέτες, παραγωγούς ταινιών και δημοσιογράφους, δείχνει μεγαλύτερη αντίσταση, επειδή ακόμη και το πιο προηγμένο μοντέλο ξεπερνά τους ανθρώπους μόνο στο 39% των περιπτώσεων.

Ποιες εργασίες ήταν σε θέση να εκτελέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη με ανώτερη απόδοση από έναν άνθρωπο;

Η έκθεση του OpenAI παρείχε συγκεκριμένα παραδείγματα εργασιών όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη επέδειξε ανώτερη απόδοση. Ζητήθηκε από πτυχιούχους νοσηλευτές να αξιολογήσουν εικόνες δερματικών βλαβών και να συντάξουν εκθέσεις διαβούλευσης, ενώ οι μηχανικοί κατασκευής κλήθηκαν να δημιουργήσουν τρισδιάστατα μοντέλα καρουλιών καλωδίων.

Και στις δύο περιπτώσεις, τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης πέτυχαν αποτελέσματα που, σύμφωνα με τους αξιολογητές, ισοδυναμούσαν ή και ξεπερνούσαν την ανθρώπινη εργασία. Ωστόσο, η OpenAI προειδοποιεί ότι η αξιολόγηση περιορίζεται σε συγκεκριμένες εργασίες και ότι η πραγματικότητα κάθε επαγγέλματος συνεπάγεται μεγαλύτερη πολυπλοκότητα από το άθροισμα μεμονωμένων δραστηριοτήτων.

Ποια επαγγέλματα απαρτίζουν την πλήρη λίστα από το OpenAI;

Η λίστα που καταρτίστηκε από το OpenAI δείχνει το ποσοστό επιτυχίας της Τεχνητής Νοημοσύνης σε σύγκριση με τους ανθρώπινους επαγγελματίες στα ακόλουθα επαγγέλματα:

Υπάλληλοι γκισέ: 81%

Διευθυντές Πωλήσεων: 79%

Υπάλληλοι αποστολής, παραλαβής και απογραφής: 76%

Συντάκτες: 75%

Προγραμματιστές λογισμικού: 70%

Ντετέκτιβ και ιδιωτικοί ερευνητές: 70%

Υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς: 69%

Επόπτες πρώτου επιπέδου εργαζομένων που δεν ασχολούνται με λιανικές πωλήσεις: 69%

Αντιπρόσωποι πωλήσεων χονδρικής και μεταποίησης (εξαιρουμένων των τεχνικών και επιστημονικών προϊόντων): 68%

Γενικοί Διευθυντές Λειτουργιών: 67%

Διευθυντές υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικών υπηρεσιών: 65%

Αγοραστές και μεσίτες αγορών: 64%

Προσωπικοί οικονομικοί σύμβουλοι: 64%

Διευθυντές διοικητικών υπηρεσιών: 62%

Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών: 59%

Επόπτες πρώτου επιπέδου εργαζομένων λιανικών πωλήσεων: 59%

Επόπτες πρώτου επιπέδου εργαζομένων παραγωγής και λειτουργίας: 58%

Εξειδικευμένοι νοσηλευτές: 56%

Μεσίτες ακινήτων: 54%

Αναλυτές ειδήσεων, δημοσιογράφοι και δημοσιογράφοι: 53%

Διευθυντές συστημάτων πληροφοριών και υπολογιστών: 52%

Ανώτατοι επόπτες αστυνομικών και ντετέκτιβ: 49%

Αντιπρόσωποι χονδρικής και κατασκευής τεχνικών και επιστημονικών προϊόντων: 47%

Δικηγόροι: 46%

Ειδικοί στη διαχείριση έργων: 42%

Κοινωνικοί λειτουργοί με εξειδίκευση στην παιδική ηλικία, την οικογένεια και τα σχολεία: 42%

Ιατρικοί γραμματείς και διοικητικοί βοηθοί: 42%

Χρηματιστηριακές εταιρείες, εμπορεύματα και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: 42%

Επόπτες πρώτου επιπέδου διοικητικής και γραφειακής υποστήριξης: 41%

Αναλυτές χρηματοοικονομικών επενδύσεων: 41%

Εμψυχωτές και εργαζόμενοι σε χώρους αναψυχής: 37%

Εγγεγραμμένοι νοσηλευτές: 37%

Διαχειριστές ακινήτων, κτηματομεσιτικοί και κοινοτικοί σύλλογοι: 34%

Οικονομικοί διευθυντές: 32%

Παραγωγοί και σκηνοθέτες: 31%

Τεχνικοί ήχου και εικόνας: 30%

Θυρωροί ξενοδοχείων: 29%

Υπάλληλοι διαχείρισης παραγγελιών: 28%

Κτηματομεσίτες: 27%

Φαρμακευτικά προϊόντα: 26%

Λογιστές και ελεγκτές: 24%

Μηχανολόγοι μηχανικοί: 23%

Βιομηχανικοί μηχανικοί: 17%

Μοντέρ ταινιών και βίντεο: 17%

Παρά τις προβλέψεις αυτές, η OpenAI διευκρίνισε ότι ο στόχος της μελέτης δεν είναι να ισχυριστεί ότι οι άνθρωποι θα χάσουν άμεσα τις δουλειές τους.