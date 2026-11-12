Τα 4 πρόσωπα που δίνουν προβάδισμα Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί για τη διαδοχή στον Λευκό Οίκο: Βανς, Ρούμπιο, Όσοφ και Μπούτετζετζ τα φαβορί

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, τέσσερις πιθανοί υποψήφιοι στην αναμέτρηση του 2028 για τον Λευκό Οίκο έχουν προσελκύσει την προσοχή των ψηφοφόρων: πρόκειται για τους Ρεπουμπλικανούς Τζέι Ντι Βανς και Μάρκο Ρούμπιο και τους Δημοκρατικούς Τζον Όσοφ και Πιτ Μπούτετζετζ.

Κανείς από τους τέσσερις δεν έχει ξεκινήσει επίσημα εκστρατεία και οι προκριματικές εκλογές των κομμάτων για το 2028 απέχουν έναν και πλέον χρόνο, αφήνοντας άπλετο χρόνο για νέους διεκδικητές της εξουσίας και για αλλαγή των απόψεων των ψηφοφόρων.

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Περίπου το 45% των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων απάντησαν ότι πιστεύουν πως ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο θα ήταν ένας «εξαιρετικός» προεδρικός υποψήφιος, με το 43% να λέει το ίδιο για τον αντιπρόεδρο Βανς. Ο πρώην υπουργός Μεταφορών Μπούτετζετζ, και ο γερουσιαστής Όσοφ, από την Τζόρτζια, πιστώνονται ο καθένας από 29% στους Δημοκρατικούς ψηφοφόρους.

Η δημοσκόπηση, στην οποία έλαβαν μέρος 1.705 ενήλικες Αμερικανοί σε όλη τη χώρα, περιλαμβανομένων 500 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων από κάθε κόμμα, και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, έχει περιθώριο λάθους πέντε ποσοστιαίων μονάδων για τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς ψηφοφόρους.

Οι Ρεπουμπλικανοί είναι διχασμένοι για το αν θέλουν έναν υποψήφιο που απομακρύνεται από τον Τραμπ ή ακολουθεί τα βήματά του, ενώ οι Δημοκρατικοί, που τα πάνε καλά αφότου κατατρόπωσαν τους Ρεπουμπλικανούς στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για το Κογκρέσο, είναι διχασμένοι ως προς το πόσο επιθετικά θα πρέπει να κινηθούν απέναντι στον πρόεδρο, όπως μέσω διαδικασίας παραπομπής.

«Ο Ρούμπιο κατάφερε να κάνει τη δουλειά του»

Η Μπάρμπαρα Ρέζνερ, δικηγόρος στη Φλόριντα που ψήφισε τον Τραμπ στις τρεις τελευταίες προεδρικές εκλογές, είπε πως προτιμάει τον Ρούμπιο από τον Βανς, την οποίο θεωρεί πολύ δεξιό και πολύ κοντά στον πρόεδρο.

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«Ο Ρούμπιο κατάφερε να κάνει τη δουλειά του. Έμεινε μακριά από το ραντάρ των περισσότερων ανθρώπων, επειδή δεν έχει κάνει τίποτα τόσο αριστερό, τόσο δεξιό, τόσο τρελό», είπε η Ρέζνερ.

Η μικρή μεν, αυξανόμενη δε δυσαρέσκεια με τον Τραμπ μεταξύ των Ρεπουμπλικανών επικεντρώνεται στην απόφαση του προέδρου να εξαπολύσει πόλεμο εναντίον του Ιράν, που έχει προκαλέσει αύξηση των τιμών των καυσίμων. Ο Ρούμπιο ήταν εμφανώς απών από πολλές από τις μέχρι τώρα άκαρπες ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, παρότι είναι ο ανώτατος διπλωμάτης της χώρας. Ο Βανς έδειξε επίσης ότι ήθελε να αποστασιοποιηθεί, λέγοντας δημόσια ότι η συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές οφειλόταν στον πόλεμο με το Ιράν.

Τα ονόματα και άλλων Ρεπουμπλικανών βρίσκονται στη δημόσια συζήτηση σχετικά με τους διεκδικητές της προεδρίας το 2028, με τον κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον Ντε Σάντις, μεταξύ εκείνων με τις καλύτερες γνώμες, με το 32% των Ρεπουμπλικανών να τον χαρακτηρίζουν εξαιρετική επιλογή. Άλλοι, όπως ο γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, και ο γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ, έχουν τους οπαδούς τους, αλλά και πολλούς επικριτές.



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Όσοφ και Μπούτετζετζ για τους Δημοκρατικούς

Στους Δημοκρατικούς, ο Όσοφ βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου πολλών ψηφοφόρων, με 29% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων του κόμματος να τον χαρακτηρίζουν εξαιρετική επιλογή.

Ο Όσοφ έγινε πρωτοσέλιδος τίτλος τους τελευταίους μήνες όταν αποκάλεσε τον Τραμπ διεφθαρμένο και ακατάλληλο για τον θώκο σε μια ασυνήθιστα ευθεία γλώσσα, και την περασμένη εβδομάδα κέρδισε την επανεκλογή του με διαφορά 18 ποσοστιαίων μονάδων στην Τζόρτζια, μια πολιτεία που κέρδισε με δύο μονάδες ο Τραμπ το 2024.

Ο Μπούτετζετζ εξασφαλίζει επίσης «εξαιρετική» αξιολόγηση από το 29% των Δημοκρατικών. Ο Μπούτετζετζ ήταν υποψήφιος για την προεδρία το 2020 και είναι πιο γνωστός σε εθνικό επίπεδο από τον Όσοφ.

Ένας στους πέντε Δημοκρατικούς δηλώνει πως δεν έχει ακούσει ποτέ τον Μπούτετζετζ, σε σύγκριση με έναν στους τρεις που λέει το ίδιο για τον Όσοφ. Πολύ λίγοι Ρεπουμπλικανοί δεν γνωρίζουν τον Βανς, όμως ένας στους έξι είπε ότι δεν ξέρει ποιος είναι ο Ρούμπιο.

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Για τους υποψηφίους είτε του ενός είτε του άλλου κόμματος, το να ξεκινούν τον εκλογικό κύκλο με περισσότερη αναγνωρισιμότητα μπορεί να τους εξοικονομήσει χρήματα, αλλά τα παραδείγματα αφθονούν όσον αφορά λίγο γνωστούς υποψηφίους που ανέβηκαν πολύ στη διάρκεια της εκστρατείας, όπως συνέβη με τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.

Ο Μπούτετζετζ και ο Όσοφ θεωρούνται μετριοπαθείς μεταξύ των Δημοκρατικών, και αυτό ελκύει Δημοκρατικούς ψηφοφόρους όπως ο Έντ Μπλερ, ένας συνταξιούχος χοιροτρόφος στο νότιο Ιλινόι, που δίνει στον Μπούτετζετζ καλύτερη αξιολόγηση, εν μέρει επειδή ο Όσοφ δεν είναι τόσο γνωστός.

Η δημοσκόπηση του Ipsos/Reuters δείχνει ότι γνωστοί μετριοπαθείς -όπως η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, η οποία έχασε από τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024, και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ- λαμβάνουν «εξαιρετική» αξιολόγηση ως υποψήφιοι (23%), έναντι 15% των Δημοκρατικών που «βλέπουν» την αφοσιωμένη προοδευτική Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, βουλευτή της Νέας Υόρκης.

Η Οκάσιο-Κορτές είπε στο CNN μετά τις ενδιάμεσες εκλογές ότι η παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να είναι μια επιλογή, ενώ ο Πιτ Μπούτετζετζ είπε στο περιοδικό New Yorker ότι «δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον» για την παραπομπή.