41 χρόνια στο πλευρό του -Ποια είναι η σύζυγος του Jensen Huang, CEO της Nvidia - iefimerida.gr

Εδώ και 41 χρόνια, η Λόρι Μιλς Χουάνγκ βρίσκεται στο πλευρό του Τζένσεν Χουάνγκ, του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η γνωριμία της Λόρι Μιλς και του Τζένσεν Χουάνγκ έγινε στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον στις αρχές της δεκαετίας του '80, όπου ήταν συμφοιτητές. Η σχέση τους ξεκίνησε από μια συνεργασία στο εργαστήριο και κατέληξε σε γάμο το 1985.

Πριν αφοσιωθεί στην οικογένειά της, η Λόρι Μιλς είχε αναπτύξει τη δική της καριέρα στον τομέα της τεχνολογίας. Εργάστηκε ως σχεδιάστρια μικροκυκλωμάτων στη Hewlett-Packard, αποκτώντας εμπειρία στον κλάδο που καθόρισε και τον σύζυγό της.

Το ζεύγος απέκτησε δύο παιδιά, τη Μάντισον και τον Σπένσερ, τα οποία κατέχουν διευθυντικές θέσεις στη Nvidia. Η κόρη τους δραστηριοποιείται στο μάρκετινγκ τεχνητής νοημοσύνης και ο γιος τους στα προϊόντα λογισμικού ρομποτικής.

Το 2007 ίδρυσαν από κοινού το ίδρυμα Jen-Hsun and Lori Huang Foundation. Μέσω αυτού υποστηρίζουν την εκπαίδευση, την υγεία και την τεχνολογική έρευνα, στηρίζοντας οικονομικά πανεπιστήμια, όπως το Στάνφορντ και το Όρεγκον Στέιτ.

Μαζί, μοιράστηκαν μια κοινή πορεία που ξεκίνησε στα φοιτητικά τους χρόνια και εξελίχθηκε σε έναν μακροχρόνιο γάμο, με δύο παιδιά και σημαντική φιλανθρωπική δράση. Ωστόσο, η προσωπική τους ζωή βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά την παραδοχή του ισχυρού άνδρα της τεχνολογίας ότι υπήρξε άπιστος απέναντι στη σύζυγό του.

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Σε επιστολή του προς τους εργαζόμενους της Nvidia, ο Τζένσεν Χουάνγκ ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις του, αναγνωρίζοντας τον πόνο που προκάλεσε στη σύζυγο και τα παιδιά τους. «Απίστησα στη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι' αυτό που έκανα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη γυναίκα που για τέσσερις δεκαετίες βρίσκεται στο πλευρό του, επιλέγοντας να παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο έρωτάς τους ξεκίνησε σε ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο

Η ιστορία της Λόρι Μιλς και του Τζένσεν Χουάνγκ ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν οι δυο τους σπούδαζαν ηλεκτρολόγοι μηχανικοί στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον (Oregon State University).

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Εκείνη την εποχή, η Λόρι ήταν 19 ετών, ενώ ο Τζένσεν μόλις 17. Σύμφωνα με όσα έχει διηγηθεί ο ίδιος, την προσέγγισε και της ζήτησε να γίνουν συνεργάτες στο εργαστήριο. Μάλιστα, επιστράτευσε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να την εντυπωσιάσει, υποσχόμενος ότι, εάν μελετούσαν μαζί κάθε Κυριακή, εκείνη θα εξασφάλιζε άριστους βαθμούς.

Φωτογραφία: AP

Φωτογραφία: AP

Οι κοινές τους μελέτες αποτέλεσαν την αρχή μιας σχέσης που σύντομα εξελίχθηκε σε έρωτα. Ο Χουάνγκ έχει αναφερθεί επανειλημμένα στη γνωριμία τους ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του.

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Το 1985, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι δυο τους παντρεύτηκαν, ξεκινώντας μια κοινή πορεία.

Η γυναίκα που είχε τη δική της θέση στον κόσμο της τεχνολογίας

Πριν απομακρυνθεί από τον εταιρικό χώρο, η Λόρι Μιλς είχε αναπτύξει τη δική της επαγγελματική διαδρομή στον κλάδο της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εργάστηκε ως σχεδιάστρια μικροκυκλωμάτων στη Hewlett-Packard, αποκτώντας επαγγελματική εμπειρία σε έναν τομέα που θα καθόριζε αργότερα και την πορεία του συζύγου της.

Στη συνέχεια, αποφάσισε να αποχωρήσει από την εταιρική εργασία, αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της, αλλά και σε ενδιαφέροντα που σχετίζονται με τη φιλανθρωπία.

Παρά τη σημαντική επαγγελματική εξέλιξη του Τζένσεν Χουάνγκ και τη διεθνή αναγνωρισιμότητά του, η ίδια διατήρησε χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τη δημόσια έκθεση.

Οικογενειακή «υπόθεση» η Nvidia

Ο Τζένσεν και η Λόρι Χουάνγκ έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τη Μάντισον και τον Σπένσερ, τα οποία έχουν επίσης συνδεθεί επαγγελματικά με τη Nvidia.

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Η κόρη τους, Μάντισον Χουάνγκ, κατέχει τη θέση της ανώτερης διευθύντριας μάρκετινγκ προϊόντων και τεχνολογίας για τις πλατφόρμες φυσικής τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Από την πλευρά του, ο γιος τους, Σπένσερ Χουάνγκ, διαχειρίζεται προϊόντα λογισμικού ρομποτικής.

Η οικογένεια έχει διατηρήσει διαχρονικά την ιδιωτικότητά της, παρά τη σταδιακή ανάδειξη του Τζένσεν Χουάνγκ σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας.

Έφτιαξαν ίδρυμα που φέρει τα ονόματά τους

Η κοινή πορεία της Λόρι και του Τζένσεν Χουάνγκ δεν περιορίστηκε στην οικογενειακή τους ζωή. Το 2007, οι δυο τους ίδρυσαν το Jen-Hsun and Lori Huang Foundation, ένα ίδρυμα με στόχο την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της έρευνας στον τομέα των προηγμένων τεχνολογιών.

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Φωτογραφία AP

Μέσα από τη φιλανθρωπική τους δραστηριότητα, έχουν στηρίξει πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, με ιδιαίτερη έμφαση στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον και στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ.

Πρόκειται για μια κοινή πρωτοβουλία που συνδέει τις επιστημονικές και τεχνολογικές τους καταβολές με τη διάθεση προσφοράς σε τομείς που θεωρούν σημαντικούς.