Συρία: Ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση της κουρδικής διοίκησης στο κράτος -To ανακοίνωσε ο επικεφαλής της - iefimerida.gr

Ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση της κουρδικής διοίκησης στη Συρία, δήλωσε ο τοπικός ηγέτης των Κούρδων.

Ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας Μαζλούμ Αμπντί ανακοίνωσε σήμερα ότι η ενσωμάτωση των κουρδικών θεσμών στο συριακό κράτος ολοκληρώθηκε, σχεδόν οκτώ μήνες μετά τη σύναψη συμφωνίας με τη Δαμασκό.

«Η φάση ενσωμάτωσης των στρατιωτικών και διοικητικών θεσμών όπως και των θεσμών ασφαλείας στους εθνικούς κρατικούς θεσμούς ολοκληρώθηκε», δήλωσε ο Αμπντί, επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (FDS), που αποτελούνται ως επί το πλείστον από Κούρδους, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Καμισλί, στη βορειοανατολική Συρία.

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«Αρχίζουμε στο εξής μια νέα φάση», δήλωσε.

Η συμφωνία με την κουρδική διοίκηση στη Συρία

Η ανακοίνωση αυτή είναι το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μηνών μεταξύ των δύο πλευρών. Τον Ιανουάριο, υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των Κούρδων, με στόχο την ενσωμάτωση των συριακών κουρδικών θεσμών στην κεντρική εξουσία.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά τις συγκρούσεις μεταξύ των Κούρδων μαχητών της Συρίας και των κυβερνητικών δυνάμεων, κατά τις οποίες οι Κούρδοι έχασαν σημαντικά τμήματα εδάφους.

Κατά τη διάρκεια των βιαιοτήτων, ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα υπέγραψε διάταγμα τον περασμένο Ιανουάριο που κατοχύρωνε τα εθνικά δικαιώματα των Κούρδων και αναγνώριζε την κουρδική ως εθνική γλώσσα, ένα πρωτοφανές μέτρο μετά την ανεξαρτησία της Συρίας το 1946.

Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (2011-2024), οι Κούρδοι, υποστηριζόμενοι από τη Δύση και αιχμή του δόρατος στην καταπολέμηση των τζιχαντιστών, πήραν τον έλεγχο μεγάλων τμημάτων της βόρειας και της βορειοανατολικής Συρίας.

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Ωστόσο, μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, από έναν συνασπισμό ισλαμιστών ανταρτών, οι νέες αρχές επιδίωξαν να σταθεροποιήσουν και να ενώσουν τη χώρα. Έναν χρόνο αργότερα, οι κουρδικές δυνάμεις χρειάστηκε, υπό τη στρατιωτική πίεση της Δαμασκού, να αποχωρήσουν από μεγάλα τμήματα της βόρειας Συρίας.

Η συμφωνία με τη συριακή κυβέρνηση που επιτεύχθηκε αμέσως, διέλυσε τις ελπίδες για αυτονομία της μειονότητας αυτής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ